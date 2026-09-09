Detienen a Alexis N en Zapopan por asesinato del alcalde Carlos Manzo

ZAPOPAN, Jalisco — Autoridades federales y estatales arrestaron en Zapopan a Alexis N, presunto operador de una célula delictiva en Uruapan, Michoacán, vinculado con el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Con este aseguramiento suman 32 personas capturadas dentro de las investigaciones por el caso.

Detalles confirmados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención mediante un mensaje público. Explicó que el indagado asumió el liderazgo de la agrupación tras el arresto previo de Jorge Armando N, conocido como 'El Licenciado', señalado por las instituciones judiciales como uno de los autores intelectuales del atentado contra el edil.

Acciones de la autoridad

El operativo interinstitucional involucró a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones de Jalisco, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión correspondiente para poner al detenido a disposición de las autoridades competentes.