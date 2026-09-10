Vinculan a proceso a dos detenidos por el multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" fueron vinculados a proceso este miércoles 9 de septiembre por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, así como de su esposa, su hija, una empleada doméstica y su mascota.

La decisión fue tomada durante la audiencia celebrada este miércoles, luego de que la jueza considerara que existían elementos suficientes para iniciar un proceso judicial contra ambos detenidos. Como parte de la resolución, se estableció un periodo de cuatro meses para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México amplíe las investigaciones y concluya esta etapa.

¿Cómo ocurrió el multihomicidio?

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de septiembre. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía mexiquense, los dos hombres fueron detenidos un día después, el 2 de septiembre, apenas unas horas después de que presuntamente ocurriera el multihomicidio.

Tras su captura, Diego "N" y Gerardo "N" fueron trasladados al Complejo Central de la Fiscalía del Estado de México. Posteriormente, el viernes 5 de septiembre, una jueza determinó que debían permanecer en prisión preventiva y ordenó su traslado al Centro de Reinserción Social de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla.

Un video, entre las principales evidencias

Durante el desarrollo de las investigaciones, las autoridades han considerado como una de las evidencias relevantes un video captado por el ascensor que conduce al departamento donde ocurrió el crimen.

A este material se suma el testimonio de un amigo del músico, quien se encontraba en el edificio durante la tarde de los hechos y podría aportar información relevante para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con las investigaciones, Jonathan Meléndez llegó al inmueble acompañado de este amigo después de jugar pádel. Mientras su acompañante permaneció en la parte baja del edificio, el tecladista subió al departamento para averiguar qué estaba ocurriendo.

Para ese momento, según la investigación, los integrantes de su familia ya habían sido asesinados.

Acciones de la autoridad

Con la vinculación a proceso, la Fiscalía contará ahora con cuatro meses para profundizar en las indagatorias y reunir más elementos relacionados con el multihomicidio.