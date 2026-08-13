Sheinbaum aclara acusaciones de Alito Moreno en conferencia mañanera

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, comentó las acciones de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas y descartó persecución política contra el dirigente nacional del PRI.

"No (desafuero), es un asunto de delincuencia de delitos que se cometieron y está siendo investigados desde hace tiempo entiendo que por la Fiscalía de Campeche"

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum ocurrieron en su conferencia mañanera del pueblo del jueves 13 de agosto de 2026, tras las acusaciones de "Alito" Moreno por una supuesta persecución política, después de que se detuvo a exfuncionarios cuando él fue gobernador de Campeche.

Acciones de la autoridad

Además de las denuncias que ha realizado en Estados Unidos a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ante el Departamento de Estado, tras la resolución en su contra para obligarlo a bajar publicaciones en redes sociales de "narcopartido".