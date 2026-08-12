Dólar se cotiza en 17.3 pesos: Claudia Sheinbaum reacciona

"Increíble": Sheinbaum reacciona al precio del dólar frente al peso

Sheinbaum califica de "increíble" el precio del dólar en 17.3 y resalta la fortaleza del peso como reflejo de la estabilidad económica de México.

Claudia Sheinbaum reaccionó con asombro al confirmar que el dólar se cotizaba en 17.3 pesos el 12 de agosto de 2026, calificando la cifra como "increíble".

"17.3... increíble"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México destacó en la mañanera que la fortaleza del peso refleja la solidez de la economía mexicana y la confianza de los inversionistas internacionales.

Aunque Claudia Sheinbaum evitó profundizar en detalles, subrayó que la estabilidad cambiaria se mantiene pese a presiones externas, consolidando al peso como una de las monedas más apreciadas a nivel global.

Claudia Sheinbaum señala que es "increíble" el precio del dólar frente al peso

Durante la conferencia de prensa del 12 de agosto, un periodista le señaló a Claudia Sheinbaum la notable fortaleza de la moneda mexicana, la cual se cotizaba en niveles cercanos a los diecisiete pesos.

La presidenta reaccionó de manera directa calificando la cifra de "increíble" al precisar que se encontraba en 17.3.