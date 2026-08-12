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Nación

FGEC confirma tres detenidos en Matamoros tras agresión a la PAR

Las autoridades detuvieron a tres personas tras el enfrentamiento en Matamoros.

Por Staff / La Voz - 12 agosto, 2026 - 11:57 a.m.
FGEC confirma tres detenidos en Matamoros tras agresión a la PAR
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      La FGEC enfatizó que los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos y buscaron en todo momento evitar que el conflicto escalara.

      La FGEC confirmó que los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos.

      Tres detenidos tras el enfrentamiento. Aunque en las grabaciones que circularon en redes sociales se observa que el grupo consigue que el detenido descienda de la patrulla, la Fiscalía confirmó que el hombre sí fue detenido.

      Pero, además, las autoridades lograron detener a dos personas más relacionadas con los hechos, por lo que el saldo hasta ahora es de tres detenidos.

      Las autoridades detuvieron a tres personas tras el enfrentamiento en Matamoros.

      La información representa un giro respecto a las primeras versiones que circularon en redes sociales, donde se señalaba que el grupo había conseguido rescatar al hombre de manos de los agentes.

      El detenido quedó bajo custodia. La FGEC confirmó que esto no ocurrió: el detenido que inicialmente era trasladado por la PAR terminó nuevamente bajo custodia de las autoridades, junto con otras dos personas.

      Investigaciones continúan para determinar responsabilidades en los hechos.

      La Fiscalía mantiene las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes por los hechos ocurridos durante el intento de impedir la detención y las agresiones contra los elementos policiacos.

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