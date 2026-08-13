Arma se dispara durante jornada de desarme en Michoacán y deja una persona herida

Un incidente se registró durante la jornada "Sí al Desarme, Sí a la Paz", realizada en Tzintzuntzan, Michoacán, luego de que un arma larga se accionara accidentalmente mientras era destruida por un integrante del Ejército.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), una persona resultó afectada por el disparo. El incidente ocurrió cuando el arma estaba siendo sometida al proceso de destrucción con una sierra eléctrica frente al público.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Tras lo ocurrido, comenzaron a circular versiones en redes sociales que señalaban que hasta cuatro personas habían resultado lesionadas. Sin embargo, la SEGOB aclaró posteriormente que únicamente una persona había sido afectada.

La persona herida fue trasladada al Hospital General de Pátzcuaro para recibir atención médica. Según la dependencia, después de ser atendida fue dada de alta ese mismo día.

Cuestionan el procedimiento de revisión

El incidente generó cuestionamientos sobre el proceso utilizado para revisar las armas antes de que sean destruidas durante las jornadas de desarme. También surgieron peticiones para que se determine si existe alguna responsabilidad por lo ocurrido.

Hasta el momento, la SEGOB se limitó a lamentar el incidente y señaló que dará seguimiento a la persona que resultó afectada.

La información proporcionada no señala qué sanción, en su caso, podría recibir la persona responsable de la revisión del arma, por lo que queda pendiente conocer las medidas que determine el Ejército respecto al procedimiento seguido durante el desarme.