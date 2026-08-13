UNAM pone a prueba su nuevo examen de ingreso: sin internet y bajo vigilancia notarial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevó a cabo este miércoles en León, Guanajuato, la primera aplicación de un examen digital presencial bajo un esquema de seguridad que, de acuerdo con la institución, hace prácticamente imposible que la prueba sea hackeada.

De los 736 aspirantes convocados para presentar el examen en esta sede, 501 acudieron a realizarlo, mientras que 235 no se presentaron.

La evaluación fue aplicada mediante tabletas que funcionaron sin conexión a internet. Los dispositivos estuvieron conectados únicamente a una red interna, sin acceso desde el exterior. Además, 32 académicos de distintas áreas de la UNAM supervisaron el desarrollo de la jornada.

Joaquín Narro Lobo, titular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), explicó que este esquema busca ofrecer mayores condiciones de certeza y equidad para los aspirantes que se prepararon y mantuvieron disciplina para presentar el examen.

Como muestra de la dinámica de la prueba, mencionó el caso de un joven procedente de Morelia, Michoacán, quien concluyó el examen en 47 minutos y fue el primero en terminarlo.

Examen sin conexión a internet

Narro Lobo destacó que una de las principales medidas de seguridad consiste en que los reactivos no se encuentran alojados en una plataforma conectada a internet. El sistema opera dentro de una red cerrada, lo que impide el acceso externo.

La UNAM también implementó mecanismos de supervisión para el manejo de los reactivos. Antes de comenzar su carga, estuvieron presentes personal de la Auditoría de la Universidad Nacional Autónoma de México y un notario público, quien dio fe de los procedimientos utilizados tanto para la carga como para el resguardo del contenido.

El funcionario señaló que este mecanismo de vigilancia se aplica también en las demás sedes donde se desarrolla el examen: Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México.

En cada ocasión en que se realiza alguna manipulación de los servidores, un notario está presente para dar fe de los procedimientos realizados.

Con estas medidas, la UNAM busca garantizar el control de la prueba durante las distintas etapas de su aplicación y ofrecer condiciones de equidad para quienes participan en el proceso de ingreso.