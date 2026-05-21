Claudia Sheinbaum anuncia detenciones de alcaldes en Morelos

"Cero impunidad": Sheinbaum tras Operación Enjambre en Morelos contra el crimen organizado

Hasta 30 alcaldes han sido detenidos en Operación Enjambre con la detención de uno en Morelos; Sheinbaum envía mensaje contra el crimen organizado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por la detención de Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan e Irving Sánchez Zavala, ex presidente municipal de Yecapixtla, ambos de Morelos; aseguró que se envía el mensaje de "cero impunidad".

"De cero impunidad, cero impunidad"

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su mañanera del pueblo este jueves 21 de mayo 2026, la presidenta de México señaló que la Operación Enjambre que ha detenido hasta 30 alcaldes señalados de nexos con el crimen organizado es para combatir la impunidad en el país.

Acciones de la autoridad

Además la presidenta Sheinbaum señaló que escucha mucho al pueblo que realiza acusaciones en contra de sus gobernantes para poder iniciar estas investigaciones. "No se cubre a nadie" advierte Sheinbaum tras Operación Enjambre.

La presidenta Sheinbaum explicó que dichas pruebas se procesan y como en otros casos como el del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, se les detienen.