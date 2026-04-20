Claudia Sheinbaum defiende la democracia en Barcelona: Críticas de León Krauze

En una ciudad que ha sido símbolo de debates políticos, historia y resistencia, la reciente cumbre internacional en defensa de la democracia prometía ser un escenario de unidad global. Líderes progresistas de distintos países se reunieron en Barcelona para defender un concepto que, en teoría, todos comparten: la democracia.

Pero no todos salieron convencidos.

El periodista León Krauze lanzó una crítica que encendió la conversación: acusó de "hipocresía" a la presidenta Claudia Sheinbaum por defender la democracia en el extranjero mientras —según su análisis— esta se debilita dentro de México.

Un discurso impecable... en apariencia

Durante su participación, Sheinbaum ofreció un mensaje cargado de simbolismo. Habló de historia, de lucha social y de los valores democráticos como eje de su gobierno. Su discurso encajaba perfectamente en el tono del encuentro, donde líderes como Pedro Sánchez y otros mandatarios insistieron en que la democracia enfrenta amenazas globales.

El evento, de hecho, buscaba proyectar una alianza internacional frente a tendencias autoritarias y tensiones políticas crecientes en el mundo.

Sin embargo, para Krauze, el problema no estaba en las palabras, sino en la distancia entre el discurso y la realidad.

La crítica: democracia hacia afuera, dudas hacia adentro

La columna señala una contradicción central: mientras se defiende la democracia en foros internacionales, en México —afirma— se han debilitado instituciones clave.

Entre los puntos que se cuestionan están:

- La autonomía del Poder Judicial

- La fortaleza de los contrapesos institucionales

- La presión sobre organismos autónomos

Según este análisis, el sistema democrático mexicano ha sufrido un desgaste progresivo en los últimos años, hasta el punto de que algunos observadores lo describen como una "autocracia electoral".

Desde esta perspectiva, la escena en Barcelona adquiere otro significado: no como un acto de liderazgo democrático, sino como una representación incompleta, donde se critica lo externo sin reconocer lo interno.

Una cumbre entre logros diplomáticos y cuestionamientos

No todo fue crítica. La participación de México también tuvo un lado positivo: marcó un acercamiento con España tras años de tensiones diplomáticas y posicionó al país como anfitrión de una futura cumbre.

Para el gobierno, el balance fue favorable. Para sus críticos, el contraste fue evidente.

La pregunta de fondo

Más allá de nombres o posturas políticas, lo ocurrido en Barcelona deja una interrogante más profunda:

¿Se puede defender la democracia en el escenario global sin resolver sus tensiones en casa?

La crítica de Krauze no es solo un señalamiento a una figura política, sino un recordatorio incómodo: la credibilidad democrática no se construye únicamente con discursos, sino con coherencia.

Y en política, esa coherencia suele ser lo más difícil de sostener.