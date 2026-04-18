Localizan a joven desaparecida en Chiapas tras complicaciones con fotos

TUXTLA GUTIÉRREZ — Las autoridades de Chiapas localizaron este viernes a una joven reportada como desaparecida, cuya identificación se vio obstaculizada debido al uso excesivo de filtros en las fotografías proporcionadas para su ficha de búsqueda. La mujer, que ya se encuentra bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue hallada tras varios días de operativos en la región.

Filtros en fotos complican labores de identificación

El uso de herramientas de edición digital en las imágenes de referencia generó discrepancias entre los rasgos físicos reales de la víctima y la información difundida en redes sociales. Según fuentes policiales, las facciones alteradas en las fotografías dificultaron que la ciudadanía y los agentes de campo pudieran reconocer a la joven durante los patrullajes iniciales.

La Fiscalía estatal hizo un llamado a la población para que, en casos de desaparición, se utilicen fotografías recientes y naturales que reflejen fielmente la apariencia física de las personas. Esta medida es considerada crucial para la efectividad de protocolos como la Alerta Amber o el Protocolo Alba.

Localización y estado de salud de la joven

La localización de la joven ocurrió en un municipio del centro del estado, tras recibir reportes sobre su paradero. Personal de la Policía de Investigación confirmó su identidad después de realizar entrevistas y pruebas de reconocimiento presencial, superando las confusiones generadas por el material gráfico previo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre las causas de su ausencia o si fue víctima de algún delito, para proteger la integridad de la carpeta de investigación. Se reportó que la joven se encuentra en buen estado de salud y recibe atención psicológica y médica de rutina.

Impacto de la edición digital en fichas de búsqueda

Expertos en seguridad ciudadana señalaron que el fenómeno de la edición digital de retratos se ha convertido en un reto creciente para las instituciones de búsqueda en México. La discrepancia entre la realidad y las imágenes optimizadas puede retrasar horas críticas en la localización de personas desaparecidas.

El caso ha generado un debate en redes sociales sobre la importancia de contar con identificaciones oficiales actualizadas y fotografías sin alteraciones técnicas para agilizar la respuesta de los cuerpos de seguridad en situaciones de emergencia.