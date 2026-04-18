Claudia Sheinbaum rechaza intervención militar en Cuba: postura firme

BARCELONA, España — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este sábado su firme rechazo a cualquier posibilidad de una intervención militar en Cuba, reafirmando la postura histórica de no intervención de la política exterior mexicana. Durante su gira de trabajo por España, la mandataria subrayó que la soberanía de las naciones debe ser respetada y que los conflictos internos deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia.

Rechazo a la intervención militar en Cuba

En un encuentro con medios de comunicación en Barcelona, Sheinbaum fue cuestionada sobre las recientes tensiones internacionales y el endurecimiento de la retórica política respecto a la isla. La mandataria señaló que México aboga por la paz y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, desestimando la vía armada como una solución viable.

"Nuestra postura es clara: estamos en contra de cualquier intervención militar en Cuba o en cualquier otro país del mundo", declaró la presidenta. Sheinbaum añadió que el uso de la fuerza solo agrava las crisis humanitarias y que la región requiere estabilidad y cooperación para el desarrollo en lugar de confrontación bélica.

Principios de la política exterior mexicana

Las declaraciones de la presidenta se alinean con la Doctrina Estrada, el pilar de la diplomacia mexicana que promueve el respeto a la soberanía de otros estados. Sheinbaum enfatizó que el aislamiento y el bloqueo económico ya han generado dificultades suficientes para la población cubana, por lo que una escalada militar sería "un error histórico" que afectaría a todo el continente.

Representantes de su administración reiteraron que México mantiene su disposición para actuar como puente de diálogo entre las naciones involucradas. Esta posición ocurre en un momento de alta sensibilidad geopolítica, tras los anuncios de la administración estadounidense sobre un cambio de estrategia hacia la región caribeña.

Relaciones bilaterales y agenda internacional

La gira de Sheinbaum por Barcelona también incluyó temas de sostenibilidad y desarrollo urbano; sin embargo, el posicionamiento sobre la intervención militar en Cuba captó la atención de la prensa internacional. La mandataria reafirmó que México seguirá defendiendo el derecho internacional y la resolución pacífica de las controversias en los foros globales.

La postura de México busca mitigar la incertidumbre en los mercados regionales y evitar que la polarización ideológica derive en conflictos armados que desestabilicen el hemisferio occidental.