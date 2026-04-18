Detienen a vigilante por feminicidio de Edith Guadalupe en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO — Las autoridades capitalinas detuvieron este viernes a un hombre identificado como el presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, una joven de 21 años hallada sin vida en el sótano de un inmueble en la alcaldía Benito Juárez. El sospechoso, quien se desempeñaba como vigilante del edificio donde fue localizado el cuerpo, fue arrestado tras una orden de aprehensión ejecutada por la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Localización de la víctima y detención del sospechoso

El cuerpo de la víctima fue descubierto la madrugada del 17 de abril bajo un montículo de arena en el sótano de un edificio ubicado en la Avenida Revolución. Según las investigaciones preliminares, Edith Guadalupe ingresó al inmueble el pasado 15 de abril para asistir a una presunta entrevista de trabajo; sin embargo, los registros de videovigilancia confirmaron que nunca salió del lugar. El detenido fue trasladado a un centro de reclusión tras serle leídos sus derechos constitucionales. La Fiscalía detalló que entre las pruebas incorporadas a la carpeta de investigación se encuentran análisis tecnológicos, grabaciones de seguridad y el informe de criminalística de campo que vinculan al vigilante con la agresión mortal.

Omisiones oficiales en el caso de feminicidio

La familia de la joven denunció públicamente negligencia y lentitud por parte de las autoridades durante las primeras horas de la desaparición. Los familiares afirmaron que ellos mismos localizaron la última ubicación de Edith gracias al rastreo de su teléfono móvil y que la fiscalía demoró en realizar el cateo en el edificio de la colonia Nonoalco. Ante estas acusaciones, la fiscal Bertha Alcalde Luján anunció que el personal involucrado en las etapas iniciales de la búsqueda será separado de sus funciones. La medida busca determinar si existió responsabilidad administrativa o penal por parte de los servidores públicos que atendieron el reporte original de desaparición el pasado miércoles.

Investigan red de falsas ofertas laborales

Las autoridades mantienen abierta una línea de investigación para determinar si el inmueble operaba como un punto de enganche para mujeres bajo la fachada de ofertas de trabajo en servicios de limpieza. Grupos de activistas y familiares se manifestaron frente al edificio para exigir justicia y transparencia en el proceso judicial. El caso de feminicidio de Edith Guadalupe ha generado una revisión de los protocolos de actuación inmediata en la capital, tras confirmarse que la joven utilizó una motocicleta de aplicación para llegar al sitio donde perdió la vida.