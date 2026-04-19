Encuentro cultural entre Claudia Sheinbaum y Joan Manuel Serrat en Barcelona

En el marco de su gira de trabajo por España, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizó un momento simbólico al reunirse con el legendario cantautor Joan Manuel Serrat. El encuentro, que tuvo lugar en un ambiente distendido al aire libre en la ciudad de Barcelona, fue compartido por la mandataria a través de sus redes sociales, donde resaltó la huella cultural del artista.

Para Sheinbaum, la oportunidad de conocer al autor de "Mediterráneo" representó un momento de profunda emoción. En sus canales oficiales, describió a Serrat no solo como un referente melódico, sino como un "emblema de la música y la lucha social".

"Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia", afirmó la mandataria.

El vínculo entre el catalán y México ha sido históricamente estrecho, cimentado por los años en que el músico se opuso firmemente a la dictadura franquista y su constante defensa de las libertades democráticas.

Más allá del encuentro cultural, la visita de la presidenta tuvo un fuerte componente político y tecnológico:

Diplomacia: Mantuvo reuniones de alto nivel con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la ministra de Ciencia, Diana Morant.

Innovación: Visitó el Barcelona Supercomputing Center (BSC), un punto neurálgico para la cooperación tecnológica entre México y Cataluña, buscando fortalecer las alianzas en supercomputación.

Considerado uno de los pilares de la Nova Cançó, Serrat es recordado por musicalizar los versos de poetas como Antonio Machado y por su activismo cultural. Este saludo con la presidenta mexicana reafirma la conexión histórica entre el pensamiento progresista de ambos países y el respeto por una trayectoria dedicada a la libertad.