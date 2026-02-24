Tensión diplomática entre México y Elon Musk: Sheinbaum evalúa acción legal tras acusaciones explosivas

La tensión entre política y tecnología se trasladó este martes 24 de febrero de 2026 a un terreno inédito en la historia reciente de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno está analizando la posibilidad de emprender acciones legales contra el magnate estadounidense Elon Musk, luego de una serie de declaraciones incendiarias que el empresario publicó en la red social X (antes Twitter).

¿Qué dijo Musk y por qué desató polémica?

Elon Musk publicó varios mensajes en X tras el operativo que llevó al abatimiento de Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre sus comentarios más polémicos, insinuó que Sheinbaum "solo repite lo que le dicen sus jefes del cártel" y que su postura frente al narcotráfico —al rechazar volver a una "guerra abierta"— reflejaría una supuesta sumisión ante los grupos criminales. Además, el empresario empleó una metáfora empresarial poco convencional para criticarla: comparó esa supuesta influencia del crimen organizado con un proceso de rendimiento laboral, sugiriendo que "el castigo por desobedecer" sería incluso peor que un "plan de mejora del rendimiento".

¿Qué evalúa el gobierno mexicano?

Ante estas declaraciones —que no están fundamentadas ni en hechos comprobados ni en evidencia judicial— la Presidencia de México informó que su equipo jurídico ya está revisando si procede alguna denuncia o acción legal contra Musk por sus publicaciones. En conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que "a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo", aunque reconoció que el gobierno no descarta proceder jurídicamente si se determina que las acusaciones cruzan límites legales o dañan la imagen del país.

También lee: Ebrard insiste: caída de "El Mencho" no solo es un golpe de seguridad... también podría fortalecer a México en el T-MEC

Reacciones políticas en México

La respuesta al ataque de Musk no se limitó al ámbito legal. Diversas figuras del partido en el poder y aliados expresaron su respaldo a Sheinbaum: Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión, criticó a Musk por la falta de respeto hacia la mandataria y exigió responsabilidad sobre el contenido difundido en X. El diputado Arturo Ávila defendió la estrategia de seguridad federal y sostuvo que hablar desde la distancia sobre asuntos complejos como el narcotráfico sin contexto serio es "imprudente". Legisladores como Luisa Alcalde destacaron que "a México se le respeta" y que los señalamientos deben ir acompañados de hechos, no insinuaciones.

¿Qué está en juego?

Este episodio no solo es un choque de egos o una disputa en redes sociales, sino un síntoma de cómo las plataformas dominadas por figuras privadas pueden influir en debates de política internacional y la percepción pública de líderes y países. Las palabras de Musk, aun sin fundamento, tienen alcance global debido a su enorme audiencia en X y otras redes. Además, este enfrentamiento coincide con momentos delicados para México en materia de seguridad, políticas migratorias y cooperación internacional en la lucha contra las drogas, lo que intensifica el debate sobre soberanía y narrativa pública.