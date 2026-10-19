Sheinbaum exige a fiscales ser ejemplo tras caso de la CIA en Chihuahua

# Sheinbaum exige que fiscales sean ejemplo ante la sociedad tras caso de la CIA en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los fiscales del país deben actuar conforme a la ley y ser un ejemplo para la sociedad, luego de las investigaciones contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por su presunta participación en un operativo con agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara.

Durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó que un funcionario encargado de procurar justicia pudiera presuntamente incumplir las mismas leyes que tiene la obligación de hacer respetar.

Acciones de la autoridad

La mandataria señaló que la responsabilidad de los fiscales es combatir la impunidad en coordinación con el Poder Judicial, por lo que deben conducirse con legalidad, independientemente de la entidad en la que trabajen.

Detalles confirmados

El caso está relacionado con un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades investigaban un presunto laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

De acuerdo con las investigaciones, agentes estadounidenses habrían participado en el despliegue sin contar con la autorización correspondiente. Durante los hechos, un vehículo cayó a un barranco, accidente en el que murieron dos agentes de la CIA y dos integrantes de la Fiscalía estatal.

César Jáuregui enfrenta investigaciones en el ámbito estatal por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión relacionada con el presunto delito de traición a la patria.

Impacto en la comunidad

Sheinbaum también calificó de irresponsables las condiciones en las que se realizó el operativo, debido a los riesgos del traslado nocturno por una carretera peligrosa y a la presunta participación irregular de agentes extranjeros.

Finalmente, la presidenta reiteró que la cooperación internacional en materia de seguridad debe respetar las leyes mexicanas y los mecanismos institucionales establecidos. Las investigaciones continúan y la responsabilidad penal del exfiscal deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.