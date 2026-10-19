Guillermo del Toro alza la voz por la crisis del agua en Guadalajara: "Es insostenible y aterrador"

La crisis del agua que afecta a distintas colonias de Guadalajara llegó hasta el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde el director Guillermo del Toro manifestó su preocupación por las condiciones del suministro y respaldó a quienes se han movilizado para exigir agua limpia y segura.

Durante una conferencia de prensa realizada el 18 de octubre, el cineasta, originario de Guadalajara, calificó la situación como "absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador". También cuestionó que la población tenga que organizar protestas para reclamar el acceso a un recurso indispensable.

Las declaraciones ocurrieron mientras ciudadanos de la capital jalisciense realizaban una segunda megamarcha para exigir agua potable, luego de que, durante los últimos meses, habitantes de cientos de colonias reportaran la llegada de agua en condiciones insalubres.

"Estoy con ellos, 100 por ciento": Del Toro respalda las manifestaciones

Antes de su encuentro con los medios, el director participó en una clase magistral como parte de las actividades del FICM 2026, dedicado también a conmemorar los 20 años de El laberinto del fauno.

En esa actividad estuvieron presentes jóvenes provenientes de Guadalajara, quienes aprovecharon el espacio para visibilizar sus exigencias relacionadas con la crisis del agua y denunciar presuntos abusos policiales durante las manifestaciones ciudadanas.

Ante la posibilidad de que el festival no fuera el espacio adecuado para abordar estos problemas, Del Toro rechazó esa postura y defendió la importancia de hablar públicamente sobre lo que ocurre en su ciudad natal.

"Este es el lugar. Hay que decirlo. Estoy con ellos, 100 por ciento", expresó el cineasta, al manifestar su apoyo a las personas que reclaman mejores condiciones en el suministro de agua.

Asimismo, sostuvo que la posibilidad de discutir este asunto es urgente y cuestionó que una necesidad básica derive en conflictos y movilizaciones sociales.

Guadalajara vuelve a las calles por el acceso al agua limpia

La segunda megamarcha del 18 de octubre reflejó la continuidad de las demandas ciudadanas ante los reportes de agua en condiciones insalubres en numerosas colonias de Guadalajara.

Los manifestantes buscan que se garantice el acceso a agua potable y limpia, mientras que las denuncias sobre la actuación policial durante las protestas también forman parte de las preocupaciones expresadas por algunos participantes.

Horas antes de la participación de Del Toro en el festival, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió respetar el derecho a la manifestación tras los acontecimientos registrados en Guadalajara.

La intervención pública del cineasta colocó nuevamente la problemática del agua en el centro de la conversación durante uno de los encuentros cinematográficos más importantes del país.

Con sus declaraciones, Guillermo del Toro se sumó a las voces que han llamado la atención sobre una situación que afecta a los habitantes de Guadalajara y defendió la necesidad de escuchar a quienes exigen soluciones a un problema relacionado con un servicio esencial.