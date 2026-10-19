Sheinbaum promete modernizar el sistema de salud con una revolución digital

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su administración impulsará una transformación del sistema público de salud a través de la digitalización de sus procesos. Durante una visita a Campeche el pasado 18 de octubre, la mandataria retomó una de las expresiones más conocidas de Andrés Manuel López Obrador para asegurar que cumplirá este objetivo.

"Me canso, ganso que vamos a modernizar todo el sistema de salud", declaró Sheinbaum al plantear que los avances tecnológicos actuales deben aprovecharse para mejorar el funcionamiento de los servicios médicos en el país.

La presidenta comparó las posibilidades que ofrecen herramientas como la inteligencia artificial, las plataformas digitales y los sistemas de logística con los procedimientos que todavía se realizan en las instituciones sanitarias. Según explicó, el propósito es impulsar una transformación digital que permita reducir los obstáculos burocráticos.

El anuncio se produce mientras trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen movilizaciones para exigir soluciones al desabasto de medicamentos, la falta de personal y las demandas de incremento salarial.

Sheinbaum recorrerá hospitales para conocer sus necesidades

Como parte de esta estrategia, la mandataria prevé reunirse durante los fines de semana con directivos, médicos y médicas de distintos hospitales, aprovechando sus giras por las entidades del país.

Sheinbaum explicó que ya comenzó a visitar clínicas y unidades hospitalarias para conocer directamente las dificultades que enfrenta el personal y escuchar las inconformidades relacionadas con la atención a los pacientes.

Entre los problemas que ha identificado en sus recorridos mencionó la escasez de medicamentos, la insuficiencia de trabajadores de la salud y las carencias de equipamiento. También señaló a la burocracia como uno de los factores que dificultan el funcionamiento de los hospitales públicos.

Las visitas se extenderán a los estados donde operan las clínicas del IMSS-Bienestar, con la intención de conocer las condiciones de los servicios y detectar áreas que requieren mejoras.

La digitalización, eje de la estrategia gubernamental

Para llevar adelante el proyecto, el gobierno contempla trabajar con su equipo de transformación digital y convocar a egresados de instituciones educativas públicas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad de Campeche y el Tecnológico Nacional de México.

La propuesta busca aprovechar los conocimientos tecnológicos para simplificar procedimientos y reducir las cargas administrativas que afectan la operación de los servicios médicos.

Sin embargo, el planteamiento se presenta en un contexto en el que persisten los reclamos por la disponibilidad de medicamentos en hospitales públicos. De acuerdo con los antecedentes señalados en la información, el discurso gubernamental sobre el abastecimiento ha pasado de negar la falta de medicinas en hospitales que atienden a pacientes con cáncer a reconocer que el desabasto continúa siendo un problema general.

Con esta iniciativa, Sheinbaum coloca la modernización tecnológica entre los objetivos de su política sanitaria. El desafío será traducir la digitalización anunciada en mejoras para los hospitales y en respuestas a las necesidades de pacientes y trabajadores del sector.