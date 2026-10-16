Pete Hegseth advierte sobre derribo de drones en la frontera con México

# Estados Unidos restringe vuelos de drones en la frontera con México: estas son las medidas

El gobierno estadounidense prohibió los vuelos de drones no autorizados en una franja fronteriza de hasta 1.85 kilómetros y 122 metros de altura, con el objetivo de combatir actividades ilícitas relacionadas con organizaciones criminales.

El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones para el uso de drones cerca de la frontera con México, como parte de sus acciones para reforzar la seguridad aérea y frenar el uso de estas aeronaves en actividades delictivas.

La medida fue anunciada el viernes 16 de octubre de 2026 por los departamentos de Transporte, Guerra y Seguridad Nacional, y establece una restricción temporal para los vuelos de drones que no cuenten con autorización en determinadas zonas del territorio estadounidense.

De acuerdo con las autoridades, la disposición busca impedir que organizaciones criminales utilicen estos dispositivos para vigilar operaciones de seguridad, transportar drogas o facilitar el tráfico ilegal de personas.

¿Cuáles son las restricciones para volar drones?

Las nuevas disposiciones establecen tres condiciones principales:

- Prohibición de vuelos no autorizados: los operadores no podrán utilizar drones sin autorización dentro de la zona aérea restringida.

- Altura máxima: la restricción abarca desde el nivel del suelo hasta los 400 pies, equivalentes a aproximadamente 122 metros.

- Zona fronteriza: la medida comprende una franja de una milla náutica, equivalente a 1.85 kilómetros, hacia el norte de la frontera, dentro de Estados Unidos.

La restricción entró en vigor el 16 de octubre, aunque los operadores deben consultar los avisos aeronáuticos oficiales para conocer las condiciones específicas aplicables a cada zona.

Estados Unidos advierte que derribará drones de cárteles

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que las fuerzas de su país cuentan con tecnología avanzada para neutralizar drones que representen una amenaza.

Entre los recursos mencionados se encuentran las armas de energía dirigida, incluidos sistemas láser diseñados para contrarrestar aeronaves no tripuladas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas medidas permitirán proteger a los agentes federales, las instalaciones y las operaciones de vigilancia desplegadas en la frontera sur.

¿Por qué se tomó esta medida?

La decisión forma parte de una estrategia para combatir el uso de drones por parte de organizaciones criminales, que presuntamente recurren a ellos para transportar paquetes de droga, vigilar los movimientos de las autoridades y apoyar actividades de tráfico ilegal.

El gobierno estadounidense considera que limitar los vuelos no autorizados ayudará a reducir los riesgos durante los operativos fronterizos y permitirá responder con mayor rapidez ante posibles amenazas aéreas.

¿La restricción también aplica en México?

No. La disposición anunciada por Estados Unidos se limita al espacio aéreo estadounidense dentro de la franja establecida. Por lo tanto, no representa una prohibición automática para volar drones en territorio mexicano.

Sin embargo, quienes operen estas aeronaves cerca de la frontera deben evitar ingresar al espacio aéreo restringido del país vecino sin contar con los permisos correspondientes.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la medida es temporal y forma parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad en la frontera y combatir las actividades ilícitas vinculadas con organizaciones criminales.