FGR arresta a César Jáuregui por presunta traición a la patria tras audiencia en Chihuahua

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, al cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria. La captura se realizó cerca de la medianoche del domingo, cuando el exfuncionario salía del tribunal del distrito judicial Morelos, perteneciente al Poder Judicial del estado.

Detalles de la detención

Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que el procedimiento federal es independiente de la causa penal que se sigue en Chihuahua. Asimismo, indicó que Jáuregui Moreno quedó bajo custodia de las autoridades federales y deberá comparecer ante un juez de esa jurisdicción.

El funcionario precisó que el proceso penal estatal continuará su curso, pese a que la FGR inició una actuación por hechos que corresponden al ámbito federal.

Acusaciones previas contra Jáuregui

Enfrentaba acusaciones por la participación de agentes estadounidenses. Antes de su detención por autoridades federales, la Fiscalía estatal había imputado al exfiscal los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Las acusaciones se relacionan con la presunta autorización para que cuatro elementos estadounidenses participaran en actividades de la Agencia Estatal de Investigación desde octubre de 2025 hasta el operativo efectuado contra un laboratorio de drogas sintéticas en El Pinal, en la Sierra Tarahumara, en abril pasado.

Tras la audiencia inicial correspondiente a la causa penal 3055/2026, el juez de control determinó que Jáuregui Moreno podría enfrentar ese proceso en libertad condicional, sujeto a diversas medidas cautelares: entregar su pasaporte, presentarse a firmar cada 30 días y mantenerse alejado de los testigos.

El exfuncionario había sido detenido el viernes anterior por los señalamientos formulados por la Fiscalía de Chihuahua.

Investigaciones sobre la participación de agentes estadounidenses

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó entrevistas recopiladas por la unidad especializada encargada de investigar el operativo en El Pinal. Los testimonios corresponden a decenas de policías ministeriales y agentes de la Fiscalía estatal que tuvieron contacto con los ciudadanos estadounidenses y que los reconocieron como integrantes del personal de la embajada de Estados Unidos.

De acuerdo con los datos expuestos, dos de esos ciudadanos murieron el 19 de abril en un accidente ocurrido en la comunidad de Polanco. La camioneta en la que viajaban junto con Pedro Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, cayó a un barranco y posteriormente se incendió.

Los fallecidos fueron identificados como Richard Leiter Johnston y John Dudley Black. Sus cuerpos fueron reclamados por funcionarios del consulado estadounidense en Ciudad Juárez.

Evidencias presentadas en la audiencia

Las declaraciones incorporadas a la investigación señalan que los extranjeros realizaban actividades en Chihuahua desde octubre de 2025 y que también habrían participado en un despliegue policial distinto al de El Pinal, llevado a cabo el 19 de marzo en los municipios de Nonoava y San Francisco de Borja.

Entre los elementos expuestos por el Ministerio Público también figuran testimonios sobre los encuentros de los estadounidenses con Guillermo Arturo Zuany Portillo, fiscal especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, señalado como responsable de coordinar la presencia de los extranjeros.

Según lo presentado durante la diligencia, en las oficinas de Zuany Portillo se les entregaron armas largas para que las portaran durante el despliegue en El Pinal, antes de trasladarse a la Sierra Tarahumara.

La Fiscalía también incorporó reservaciones del hotel Holiday Inn, ubicado en la calle Escudero de la capital de Chihuahua, donde los presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se habrían hospedado en octubre de 2025, así como en enero y abril de 2026.

A estos documentos se sumaron contratos de alquiler de vehículos y datos de geolocalización que, según el Ministerio Público, muestran la permanencia frecuente y las estancias prolongadas de los extranjeros en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Con la detención de Jáuregui Moreno por orden federal, el exfiscal deberá responder ahora ante la justicia federal por una causa distinta de las imputaciones que enfrenta en Chihuahua.