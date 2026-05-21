Productores de maíz apoyan acuerdo de Claudia Sheinbaum en México

El acuerdo con productores de maíz fue por consenso con las organizaciones, aclara Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó del acuerdo que firmó con productores de maíz que lleva un reordenamiento que acordó personalmente con ellos.

Pero ¿qué conlleva este nuevo programa de reordenamiento? Sheinbaum asegura que son mínimos los que no están de acuerdo con el proyecto.

El acuerdo con productores de maíz que Claudia Sheinbaum firmó

En la conferencia del pueblo de hoy 21 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum informó sobre el nuevo acuerdo que firmó con productores de maíz que se manifestaban por el bajo precio en que les compraban su producción, así como falta de apoyo del gobierno para su sembradío de maíz híbrido. Ante ello, recientemente logró un acuerdo en el que la mayoría de los productores de maíz se manifestaron a favor, mismo que consta de comprar a precio más elevado que el que hay en el mercado, venta de semilla más barata que en el mercado, compra local antes que la importación, entre otros puntos.

"Compradores de maíz en México se comprometen a comprar, primero que nada, la producción nacional y después a importar (...) también aunque el precio del maíz en el mercado esté en cierto nivel, ellos van a aportar más (...) a que tengan acuerdos con los productores de maíz cuándo se va a sembrar para que ya quien produce sepa a quién se lo va a vender".

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Compromisos de los productores de maíz

Sheinbaum también apuntó que existe un compromiso por los productores de maíz para "sembrar el maíz y a tener cierta capacitación para mayor productividad".