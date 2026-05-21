¿A qué hora se activará el Buscador de Folio para saber si tu hijo fue aceptado en la Beca Rita Cetina 2026?

CIUDAD DE MÉXICO — La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez habilitó el sistema digital para que padres de familia y tutores verifiquen si sus hijos de nivel primaria fueron aceptados en el programa de la Beca Rita Cetina Gutiérrez correspondientes al ciclo escolar vigente.

Las autoridades informaron que la plataforma del Buscador de Estatus y consulta de folios se encuentra completamente activa desde el pasado sábado 16 de mayo de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios pueden ingresar al portal oficial a cualquier hora del día para conocer la resolución de su solicitud, dado que el sistema opera de manera permanente las 24 horas.

¿Cómo consultar el estatus de la beca?

Para realizar la consulta, los interesados deben acceder exclusivamente al sitio web oficial del gobierno (buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio). Una vez dentro de la sección "Consultar folio", el sistema solicita completar una verificación de seguridad, introducir el número de folio único que fue asignado de manera digital al término del registro del estudiante y presionar el botón de búsqueda. El portal arrojará de forma inmediata uno de los tres estatus posibles para el aspirante: "Activo", que confirma la aceptación del alumno de primaria dentro del padrón de beneficiarios; "En revisión", lo que indica que la documentación o los datos socioeconómicos continúan bajo análisis de validación; o "Rechazado", en caso de que la solicitud no haya cumplido con las reglas de operación del programa.

Recomendaciones ante saturación del sistema

Ante reportes de saturación intermitente en la página web debido a la alta demanda de usuarios, las autoridades recomendaron mantener la paciencia, verificar que los caracteres del folio se introduzcan correctamente sin espacios adicionales y, de ser necesario, intentar el acceso durante horarios de menor tráfico digital, como la noche o la madrugada. Asimismo, recordaron que se puede solicitar orientación telefónica a través de la línea oficial de atención.

De acuerdo con el calendario del programa federal, el primer depósito económico para las familias incorporadas se verá reflejado en agosto de 2026, de forma previa al inicio del siguiente ciclo escolar. Las autoridades de cada plantel educativo de nivel primaria serán las encargadas de notificar de manera directa a los tutores la fecha, hora y sede correspondientes para llevar a cabo la entrega física de las tarjetas bancarias del Bienestar.

Video informativo sobre el proceso

Para conocer a detalle el proceso visual en la plataforma, puedes consultar este Video informativo sobre el buscador de folios, el cual muestra paso a paso cómo revisar el estatus de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria utilizando las herramientas oficiales.