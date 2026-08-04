Claudia Sheinbaum gestiona devolución de bienes de Zambada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno gestionará formalmente ante las autoridades de Estados Unidos la devolución de los bienes, activos y recursos financieros que le sean decomisados al capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

La postura del Gobierno de México

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria argumentó que los recursos económicos y patrimonio generados por las actividades delictivas del crimen organizado en territorio nacional pertenecen al pueblo de México, por lo que deben ser restituidos al Estado para ser destinados a programas sociales e infraestructura pública.

Entre los puntos principales abordados sobre esta solicitud destacan:

Soberanía y restitución de activos: La pretensión del Ejecutivo Federal de que el dinero incautado en juicios celebrados en tribunales estadounidenses no se quede de manera íntegra en las arcas del gobierno norteamericano.

Mecanismos de cooperación bilateral: El uso de tratados y convenios internacionales en materia de asistencia jurídica mutua para solicitar el reparto o devolución de los bienes decomisados a capos de alto perfil.

Destino de los fondos: Los recursos que se logren recuperar mediante esta vía serían administrados a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) o asignados directamente a comunidades de alta vulnerabilidad.

Antecedentes y seguimiento del caso

El planteamiento de la presidenta se da en el marco del proceso judicial que enfrenta Ismael Zambada en Estados Unidos tras su detención, sumándose a iniciativas similares buscadas en administraciones pasadas con otros líderes de organizaciones criminales procesados en el extranjero.

Sheinbaum reiteró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) coordinarán los canales diplomáticos y legales necesarios para dar seguimiento a los bienes que sean objeto de embargo o decomiso durante el juicio.