Claudia Sheinbaum presenta cambios en la Oficina de la Presidencia: nueva estructura

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el nuevo reglamento interior de la Oficina de la Presidencia de la República con cambios en su estructura, como la desaparición de la vocería y la creación de una Unidad de Ayudantía.

Los cambios se dieron a conocer en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se detalla que la reorganización de la oficina se divide en tres áreas principales: unidades de apoyo técnico, unidades de apoyo administrativo y unidades de apoyo operativo.

"El presente reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Oficina de la Presidencia de la República, así como determinar la competencia y las atribuciones de sus unidades administrativas", dice el documento.

¿Cuáles son las modificaciones?

Entre los principales cambios está la desaparición de la vocería de la Presidencia; se mantiene únicamente la Coordinación General de Comunicación Social.

En tanto, la Ayudantía ahora es una unidad de apoyo administrativo que depende de la Secretaría Particular de la Presidenta, a diferencia del reglamento anterior de 2019 en el que esta área era una dirección general que dependía de la Coordinación General de Política y Gobierno.

Por tanto, ahora sus atribuciones son más específicas, como apoyar de manera personal e inmediata a la persona titular del Ejecutivo para sus actividades públicas y privadas; dar seguimiento a las instrucciones y acuerdos que la Secretaría Particular les indique; coordinar, organizar y ejecutar las actividades logísticas para la Presidenta, incluyendo transporte terrestre, aéreo, alojamiento, alimentación, sonido, apoyo médico; y establecer contacto con las autoridades en materia de seguridad, para coordinar estrategias de prevención durante los eventos públicos.