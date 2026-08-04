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Nación

Claudia Sheinbaum presenta cambios en la Oficina de la Presidencia: nueva estructura

Con la nueva estructura, la unidad de ayudantía tendrá funciones específicas para apoyar a la presidenta en sus actividades.

Por Staff / La Voz - 04 agosto, 2026 - 12:26 p.m.
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      La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el nuevo reglamento interior de la Oficina de la Presidencia de la República con cambios en su estructura, como la desaparición de la vocería y la creación de una Unidad de Ayudantía.

      Los cambios se dieron a conocer en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se detalla que la reorganización de la oficina se divide en tres áreas principales: unidades de apoyo técnico, unidades de apoyo administrativo y unidades de apoyo operativo.

      "El presente reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Oficina de la Presidencia de la República, así como determinar la competencia y las atribuciones de sus unidades administrativas", dice el documento.

      ¿Cuáles son las modificaciones?

      Entre los principales cambios está la desaparición de la vocería de la Presidencia; se mantiene únicamente la Coordinación General de Comunicación Social.

      En tanto, la Ayudantía ahora es una unidad de apoyo administrativo que depende de la Secretaría Particular de la Presidenta, a diferencia del reglamento anterior de 2019 en el que esta área era una dirección general que dependía de la Coordinación General de Política y Gobierno.

      Por tanto, ahora sus atribuciones son más específicas, como apoyar de manera personal e inmediata a la persona titular del Ejecutivo para sus actividades públicas y privadas; dar seguimiento a las instrucciones y acuerdos que la Secretaría Particular les indique; coordinar, organizar y ejecutar las actividades logísticas para la Presidenta, incluyendo transporte terrestre, aéreo, alojamiento, alimentación, sonido, apoyo médico; y establecer contacto con las autoridades en materia de seguridad, para coordinar estrategias de prevención durante los eventos públicos.

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