Claudia Sheinbaum propone eliminar efectivo en gasolineras y casetas de peaje

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa que busca transformar los métodos de pago en sectores estratégicos del país, proponiendo la eliminación gradual del uso de dinero en efectivo en gasolineras y casetas de peaje de las autopistas federales. La medida, orientada hacia la digitalización financiera y la seguridad, pretende que todas las transacciones en estos puntos se realicen exclusivamente mediante tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos de telepeaje o aplicaciones móviles oficiales.

La propuesta de eliminar el efectivo en gasolineras y casetas responde a un ambicioso plan de modernización que tiene como objetivos principales el combate al lavado de dinero y la reducción de los índices de asaltos en las carreteras nacionales. Según la administración federal, al digitalizar el flujo de recursos en estos sectores, se facilita la fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se elimina el riesgo que representa para los trabajadores y usuarios el manejo de grandes sumas de dinero físico en establecimientos de alta concurrencia.

Acciones de la autoridad

La implementación de este esquema de "solo tarjeta" se realizaría de manera progresiva durante el resto del 2026, permitiendo que tanto los concesionarios de las autopistas como los dueños de estaciones de servicio adecuen su infraestructura tecnológica. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabajaría en conjunto con la banca nacional para asegurar que existan mecanismos de pago accesibles para toda la población, incluyendo a aquellos sectores que aún no están plenamente bancarizados mediante el uso de tarjetas de prepago de amplia distribución.

Impacto en la comunidad

Analistas de seguridad pública han recibido con optimismo la intención de Sheinbaum de retirar el efectivo de las rutas de tránsito, argumentando que las casetas y gasolineras son puntos vulnerables para la delincuencia organizada. Al eliminar el botín físico, se espera una disminución drástica en las tentativas de robo y una mayor agilidad en el flujo vehicular, ya que los pagos electrónicos reducen significativamente el tiempo de espera por cada unidad, optimizando la logística de transporte de carga y de pasajeros en todo el territorio mexicano.

Por otro lado, sectores de la sociedad civil y pequeños comerciantes han manifestado inquietudes sobre el impacto que esta medida podría tener en los viajeros que provienen de zonas rurales con baja conectividad digital. Ante esto, el Gobierno de México ha señalado que la estrategia vendrá acompañada de un programa nacional de conectividad y la expansión de la red de Bancos del Bienestar, donde se podrán adquirir y recargar las tarjetas necesarias para transitar por las vías federales y adquirir combustible sin contratiempos.

Con esta iniciativa, Claudia Sheinbaum busca posicionar a México a la vanguardia de la economía digital en América Latina, alineando las políticas públicas con los estándares internacionales de transparencia financiera. La transición hacia un sistema sin efectivo en gasolineras y casetas de México representa un cambio estructural en la vida cotidiana de millones de automovilistas, marcando un paso decisivo hacia la formalización total de la economía y la construcción de un entorno de transporte más seguro y eficiente para el futuro cercano.