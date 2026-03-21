Claudia Sheinbaum reactiva estímulo fiscal IEPS para gasolina

CIUDAD DE MÉXICO — El Gobierno de México anunció este viernes la reactivación del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas, una medida de emergencia diseñada para amortiguar el impacto del alza sostenida en los precios internacionales del crudo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que el subsidio a los combustibles entrará en vigor de inmediato, buscando evitar un "gasolinazo" que dispare la inflación y afecte directamente el bolsillo de las familias mexicanas durante este primer trimestre de 2026.

La decisión de reactivar el subsidio a la gasolina Magna y al Diésel responde a la volatilidad en los mercados energéticos globales, donde el precio del barril de petróleo ha superado barreras críticas debido a tensiones geopolíticas y ajustes en la producción de los principales países exportadores. Con esta intervención, el Estado absorberá una parte del impuesto que normalmente pagan los consumidores por cada litro, permitiendo que el precio en las estaciones de servicio se mantenga estable a pesar del encarecimiento de la materia prima en el extranjero. Hacienda detalló que el porcentaje del estímulo se ajustará semanalmente dependiendo del comportamiento del mercado.

Acciones de la autoridad

Para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, mantener el control de los precios de los energéticos es una prioridad estratégica para preservar la estabilidad macroeconómica. Analistas financieros señalan que el subsidio a las gasolinas en México es una herramienta de doble filo: por un lado, contiene las presiones inflacionarias que suelen derivar del aumento en los costos de transporte de mercancías; por el otro, representa un costo fiscal considerable que reduce los ingresos disponibles para otros rubros del presupuesto federal. Sin embargo, la directriz actual es clara en proteger el consumo interno frente a los choques externos.

Detalles confirmados

El sector empresarial y los transportistas han recibido con cautela la noticia, subrayando que la estabilidad en el precio del combustible es vital para la planificación logística de cara a la temporada de alta demanda. No obstante, expertos en energía advierten que, de prolongarse la racha alcista del petróleo, el Gobierno Federal podría verse obligado a incrementar el subsidio o buscar mecanismos adicionales de compensación para no comprometer las metas de déficit fiscal del 2026. Por ahora, el monitoreo en las gasolineras será estricto para asegurar que el beneficio fiscal se traslade efectivamente al consumidor final y no quede en los márgenes de ganancia de los distribuidores.

La reactivación del estímulo fiscal también tiene un componente de seguridad social, ya que el aumento desmedido en los combustibles suele tener un efecto dominó en los precios de la canasta básica. Al intervenir en el mercado de las gasolinas, el gobierno busca mitigar el descontento social y garantizar que la movilidad de personas y bienes no se vea restringida por factores económicos ajenos a la producción nacional. La Secretaría de Economía, en conjunto con la Profeco, intensificará los operativos de vigilancia para sancionar cualquier abuso en el despacho de combustible durante este periodo de subsidio activo.

Impacto en la comunidad

Con esta medida, México se alinea con otras economías emergentes que han recurrido a controles fiscales para navegar la incertidumbre del mercado petrolero mundial. La vigencia del subsidio a las gasolinas en este 2026 dependerá totalmente de la estabilización de los precios internacionales, pero la señal enviada desde Palacio Nacional es de un respaldo total a la economía popular. Mientras los mercados globales sigan bajo presión, los consumidores mexicanos contarán con este blindaje fiscal para enfrentar el costo de llenar el tanque en las próximas semanas.