Negociaciones del T-MEC 2026 comienzan el 16 de marzo: Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO — Los gobiernos de México y Estados Unidos formalizaron un acuerdo para iniciar las mesas de negociación y revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el próximo 16 de marzo. El anuncio fue realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras sostener una reunión de alto nivel con una delegación estadounidense encabezada por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Acuerdo entre México y Estados Unidos

Este proceso de revisión del T-MEC 2026 representa un punto crítico para la estabilidad económica de la región de América del Norte. Durante el encuentro en Palacio Nacional, ambas naciones establecieron una hoja de ruta que busca fortalecer la integración comercial frente a los desafíos globales. La mandataria mexicana destacó que el diálogo se centrará en el respeto a la soberanía y la búsqueda de beneficios compartidos para las economías de los tres países integrantes del bloque.

Temas de negociación del T-MEC

La agenda de la negociación comercial entre México y Estados Unidos abordará temas estratégicos como la política laboral, las reglas de origen en la industria automotriz y la seguridad en las cadenas de suministro. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que la delegación mexicana acudirá a las mesas con una postura sólida, fundamentada en el crecimiento sostenido de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa a través del fenómeno del nearshoring.

Por su parte, la representación de Estados Unidos enfatizó la importancia de resolver controversias pendientes en materia energética y de biotecnología agrícola antes de la ratificación de los acuerdos. Jake Sullivan calificó la relación bilateral como fundamental para la prosperidad de Norteamérica, subrayando que la modernización del tratado comercial es esencial para competir con otros mercados internacionales como el asiático.

Comunicación constante con Canadá

En el marco de estas conversaciones, el gobierno de Canadá ha mantenido una comunicación constante con sus socios comerciales para integrarse formalmente a las discusiones trilaterales. Analistas económicos sugieren que la revisión del T-MEC en 2026 será un proceso complejo debido a los calendarios electorales y las presiones internas en cada nación, sin embargo, el inicio de las negociaciones el 16 de marzo envía una señal de certidumbre a los mercados financieros globales.

La administración de Sheinbaum reiteró que México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, una posición que buscará consolidar durante las próximas rondas de negociación. Con este acuerdo, se abre un periodo de diálogo técnico y político que definirá el rumbo de la política comercial de México para la próxima década, priorizando la estabilidad del tipo de cambio y la protección de los empleos vinculados al comercio exterior.