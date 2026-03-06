Omar García Harfuch presenta el Plan Kukulkán: Seguridad para el Mundial 2026

El Gobierno de México presentó este viernes el "Plan Kukulkán", una estrategia de seguridad nacional sin precedentes que desplegará a casi 100,000 efectivos para garantizar la protección de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El operativo, diseñado para resguardar las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, busca proyectar una imagen de estabilidad y control ante la comunidad internacional.

Detalles del Plan Kukulkán

Durante la conferencia matutina realizada en Jalisco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la estrategia integra a más de 20 dependencias federales. El plan contempla la cooperación estrecha con las autoridades de Estados Unidos y Canadá, así como con la FIFA, para el intercambio de inteligencia y la atención oportuna de posibles riesgos durante la justa deportiva que iniciará el próximo 11 de junio.

El despliegue de seguridad en México para el Mundial 2026 estará compuesto por 20,734 elementos de las Fuerzas Armadas, incluyendo al Ejército y la Fuerza Aérea, 58,654 integrantes de la Guardia Nacional y corporaciones estatales, y aproximadamente 20,000 guardias de seguridad privada. El general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial, explicó que el objetivo primordial es que el Estado mexicano demuestre su capacidad operativa frente a cualquier antagonismo que atente contra la seguridad nacional.

Recursos y capacidades del operativo

La logística del Plan Kukulkán establece la creación de tres fuerzas de tarea conjunta en las ciudades sede y siete agrupamientos adicionales en sedes alternas como Querétaro, Cancún y Tijuana, donde se realizarán los entrenamientos de las selecciones. El sistema de vigilancia se basará en cinturones de seguridad que blindarán puntos estratégicos como estadios, aeropuertos, hoteles y centros de transporte masivo.

Además del personal humano, el operativo contará con 188 binomios caninos especializados en la detección de explosivos, unidades de caballería para el manejo de multitudes, 2,100 vehículos militares y sistemas de defensa aérea. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el país se encuentra preparado para recibir a millones de visitantes, destacando que la coordinación con los gobiernos locales de Jalisco y Nuevo León es total para asegurar un evento pacífico.

Este refuerzo en la seguridad del Mundial 2026 surge tras operativos relevantes contra el crimen organizado en semanas recientes. Las autoridades enfatizaron que los protocolos de protección civil y seguridad pública están homologados con estándares internacionales para garantizar que la Copa del Mundo en México se desarrolle bajo un clima de absoluta tranquilidad para los aficionados locales y extranjeros.