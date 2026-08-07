Claudia Sheinbaum investiga homicidio de César Gastélum en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las autoridades federales y locales buscan la captura de los autores materiales e intelectuales del homicidio del creador de contenido César Gastélum, ocurrido durante una transmisión en vivo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El caso del influencer de 24 años centró la reunión matutina del Gabinete de Seguridad Nacional. La mandataria confirmó que las instituciones correspondientes se encuentran desplegadas en las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen y aprehender a los responsables del ataque registrado la noche del martes 4 de agosto.

Acciones de la autoridad

Las diligencias coordinadas entre las fuerzas de seguridad e instituciones de procuración de justicia contemplan el análisis de las publicaciones digitales de la víctima, entre las que destacan grabaciones y mensajes que aludían a una facción de la delincuencia organizada que opera en la entidad. Asimismo, las autoridades proceden con la revisión minuciosa de los materiales de videovigilancia instalados en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde ocurrió la agresión a balazos cometida por dos hombres en motocicleta.

Impacto en la comunidad

El hecho se suma a una serie de ataques registrados contra figuras de plataformas digitales en Sinaloa. En el contexto de los enfrentamientos entre grupos delictivos derivados de la confrontación iniciada a finales de 2024, las autoridades han documentado homicidios y agresiones contra otros generadores de contenido en la región, entre los que figuran Leovardo Aispuro, conocido como "El Gordo Peruci", Agustín Paúl, "El Pinky", Adalberto Peña, "El Tata", y Víctor Manuel, "El Brasileño".