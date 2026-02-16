"Boxeando por la Paz": México apuesta por el deporte para transformar vidas

Ciudad de México, 16 de febrero de 2026 – En una estrategia que mezcla deporte, bienestar social y prevención comunitaria, el gobierno federal presentó hoy Boxeando por la Paz, un ambicioso programa que busca impulsar el boxeo como una herramienta de cambio para miles de familias mexicanas y apoyar a los pugilistas que forman parte del corazón del deporte nacional.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta iniciativa beneficiará directamente a 5,000 boxeadores y ofrecerá clases gratuitas de boxeo a 100,000 niñas, niños y jóvenes en todo el país.

Un impulso real a quienes luchan dentro y fuera del ring

La gran novedad de Boxeando por la Paz es su doble enfoque:

Apoyo económico y seguridad social para boxeadores que muchas veces enfrentan inestabilidad financiera y falta de cobertura médica. Entrenamiento y disciplina para la juventud mexicana, con clases dirigidas por profesionales del boxeo.

Los pugilistas recibirán una beca mensual equivalente a un salario mínimo (más de $9,500 MXN), además de seguro médico del IMSS mientras dedican una hora diaria a instruir en gimnasios comunitarios.

Según el programa, las clases serán gratuitas para niños y jóvenes de entre 6 y 29 años, con un inicio previsto a partir del 2 de marzo, y las inscripciones para participar estarán abiertas hasta finales de febrero.

Voces del deporte y la comunidad

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán Saldívar, calificó el programa como "único en el mundo", destacando que es la primera vez que miles de boxeadores reciben apoyo económico, seguro y una plataforma para enseñar su arte. Entre los participantes están figuras destacadas como Jackie Nava, Mariana "La Barbie" Juárez, Eunice Campos, Marilyn Badillo y Alejandro "El Conejo" González, quienes aportarán su experiencia directamente a las nuevas generaciones.

Más que deporte: prevención social y oportunidades

La presidenta Sheinbaum explicó que el programa no solo busca formar boxeadores, sino ofrecer alternativas sanas para evitar la violencia, el consumo de drogas y la delincuencia entre los jóvenes. "El deporte cambia vidas y construye paz", dijo, subrayando que los gimnasios comunitarios pueden ser espacios de disciplina, respeto y superación personal.

Un legado más allá de los guantes

Boxeando por la Paz se presenta como una apuesta integral: apoya a quienes han dedicado su vida al boxeo, abre puertas para la juventud apasionada por este deporte y fortalece la cohesión social en comunidades de todo México. Al integrar el deporte con estrategias de bienestar y prevención social, el programa impulsa una visión de futuro donde el boxeo no solo es competencia, sino oportunidad, salud y esperanza.