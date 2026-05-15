Salvador Zamora confirma fallecimientos por explosión en Jalisco

La tragedia ocurrida la noche del jueves en el municipio de Amatitán cobró una segunda vida.

Las autoridades del estado de Jalisco confirmaron este viernes el fallecimiento de una joven de 22 años, quien se encontraba internada en el área de terapia intensiva del Hospital General de Occidente "Zoquipan" debido a las graves lesiones sufridas por el estallido de un tanque de gas durante los festejos locales.

Con este deceso, suman ya dos las muertes derivadas del accidente. La primera víctima fatal fue una mujer de 52 años, quien perdió la vida en el lugar del percance.

De acuerdo con el balance más reciente de la Secretaría de Salud estatal, el estado de fuerza de los heridos es el siguiente:

6 personas continúan bajo observación en distintas unidades médicas.

4 pacientes se reportan en estado de gravedad.

2 lesionados se mantienen en condición estable o relativa.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el siniestro ocurrió en la zona de puestos de comida de la feria. Aparentemente, el residuo encendido de un fuego artificial cayó directamente sobre uno de los dos cilindros de gas que se utilizaban en un establecimiento, provocando la inmediata detonación del contenedor.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, enfatizó que, aunque este es el escenario más probable, aún se está a la espera de los dictámenes periciales definitivos.

"El informe preliminar es que, a través de la pirotecnia, al llegar el fuego, pues fue la causa de la explosión en un cilindro de gas... Sin embargo, vamos a esperar los peritajes oficiales para determinar finalmente las causas", señaló el funcionario.

El Gobierno del Estado y la administración municipal, encabezada por el alcalde Lionel Partida, informaron que trabajan de manera coordinada para asistir a los damnificados.

Zamora Zamora aseguró que las familias de las personas fallecidas recibirán de manera inmediata apoyos para los gastos funerarios a través del DIF estatal, mientras que los heridos tienen garantizada la cobertura médica total para su recuperación.