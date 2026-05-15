Detienen a Gerardo Mérida Sánchez en Estados Unidos: exsecretario de Seguridad de Sinaloa

Autoridades estadounidenses detuvieron en Estados Unidos a Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

El 11 de mayo fue detenido en Estados Unidos Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa que el pasado 29 de abril fue acusado de narcotráfico junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios y funcionarios locales por presuntamente operar con la célula criminal de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Mérida, quien se habría entregado a las autoridades estadounidenses, fue presentado por primera vez ante la corte federal de Arizona el 12 de mayo, y se determinó que el Servicio de Marshals de los Estados Unidos lo traslade a Nueva York, para que sea presentado ante un juez de la corte federal de Manhattan, Nueva York, donde se encuentra su caso criminal.

El Gabinete de Seguridad de México informó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos el pasado 11 de mayo desde Hermosillo, Sonora, y cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos (US Marshals).

Ante esta situación, el gobierno de México señaló que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el propio Gabinete de Seguridad, se mantiene comunicación institucional con autoridades estadounidenses como parte de los mecanismos de cooperación internacional entre ambos países.