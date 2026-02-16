Sheinbaum ignora el libro de Julio Scherer y enciende debate político en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha generado nuevamente opinión pública al declarar este lunes que no ha leído —y que no piensa leer— el libro Ni venganza ni perdón, escrito por Julio Scherer Ibarra en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez, una obra que ha reavivado tensiones dentro del propio movimiento político que hoy encabeza.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum fue tajante:

"No lo he leído ni lo voy a leer... somos parte de un movimiento de transformación y hay que ser consecuentes con lo que uno lucha en la vida."

La mandataria insistió en que la crítica y la autocrítica son valiosas, pero consideró que no ve en el libro impacto real para la población más allá de sectores políticos o mediáticos específicos —lo que en México llaman el "círculo rojo".

Polémica en torno al contenido

El libro de Scherer Ibarra aborda, según fragmentos difundidos previamente, acusaciones directas contra figuras cercanas al gobierno, en particular contra Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la Presidencia y exvocero de campaña presidencial.

Ramírez ha respondido públicamente, calificando las afirmaciones como un ataque político disfrazado y negando terminantemente cualquier irregularidad que se le atribuya, argumentando que son parte de una campaña para deslegitimar el proyecto transformador que representa la actual administración.

Líderes del partido gobernante también han salido en defensa de Ramírez, describiendo los señalamientos como ataques contra el movimiento político y no solo contra una persona.

¿Qué significa esta posición para Sheinbaum?

La postura de la presidenta —evitar entrar al fondo del contenido del libro— subraya dos puntos clave:

Distancia estratégica de una obra que ha generado críticas internas. Otra figura política opositora, el expresidente Vicente Fox, incluso sugirió que movimientos recientes en el gabinete, como el despido de Marx Arriaga de la SEP, habrían sido pensados para desviar la atención de esta polémica.

Énfasis en la coherencia del proyecto político, dejando claro que, según su visión, las declaraciones o denuncias deben presentarse ante instancias oficiales si se consideran válidas, y no solo circular en medios o libros.

Lo que queda en el centro del debate

Aunque Sheinbaum minimiza el impacto mediático y público del libro, la discusión en torno al mismo refleja una tensión persistente dentro del propio movimiento político en el poder. Analistas y columnistas han señalado que esta obra podría poner sobre la mesa cuestionamientos que no solo son personales, sino ideológicos y estratégicos, sobre la trayectoria reciente de la llamada Cuarta Transformación.

La polémica continúa y, más allá de quién lo lea o no, el libro de Julio Scherer ha servido para reavivar debates sobre liderazgo, lealtades y narrativas en la política mexicana contemporánea.