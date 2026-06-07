Claudia Sheinbaum sorprende al conducir Olinia, el primer vehículo eléctrico de México

En un evento histórico para la industria tecnológica nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación oficial de Olinia, el primer automóvil eléctrico diseñado, desarrollado y ensamblado íntegramente en territorio mexicano.

Para demostrar la viabilidad y funcionamiento del vehículo utilitario, la mandataria federal sorprendió a los asistentes al ponerse al volante de la primera unidad prototipo, conduciéndola ella misma hasta la sala de exhibición principal. Tras estacionar el minivehículo, Sheinbaum descendió y levantó los brazos en señal de victoria entre los aplausos del público.

Durante su discurso en las instalaciones de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, la presidenta subrayó la importancia de la soberanía tecnológica y el potencial de los profesionales del país.

'Olinia es una muestra de que México puede ir más allá de ser un simple receptor de inversiones. No se trata solo de fabricar un automóvil eléctrico, sino de demostrar que somos capaces de imaginarlo, diseñarlo, desarrollarlo y hacerlo realidad', enfatizó la mandataria.

El desarrollo de la base técnica y científica del automóvil tomó 18 meses de trabajo y corrió a cargo de investigadores, académicos y jóvenes talentos de instituciones públicas de educación superior, entre las que destacan el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México, bajo la coordinación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

El proyecto busca democratizar la electromovilidad urbana en el país a través de soluciones de bajo costo y alta eficiencia:

Enfoque urbano: Su velocidad máxima estará limitada electrónicamente a 50 km/h por motivos de seguridad en entornos comunitarios.

Carga doméstica: El vehículo está diseñado para recargarse directamente en cualquier enchufe convencional de casa o comercio, eliminando la necesidad de infraestructura especializada.

Tres modalidades: Se producirá en versiones de movilidad personal (como alternativa a las motocicletas), movilidad de barrio (para sustituir mototaxis) y entregas de última milla (para reparto de mercancías).

Precio accesible: El gobierno federal proyecta que el costo comercial oscilará entre los 90 mil y los 150 mil pesos, posicionándose como una alternativa sustentable altamente competitiva.

La producción en masa del vehículo y el arranque oficial de sus ventas en el mercado nacional están proyectados para el tercer trimestre de 2027, marcando el inicio de la primera marca automotriz pública enfocada en la transición energética de México.