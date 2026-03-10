Misterio en el desierto: buscan posibles cuerpos en el rancho secreto de Jeffrey Epstein

El oscuro legado del multimillonario y delincuente sexual Jeffrey Epstein vuelve a sacudir a Estados Unidos. Esta vez, el foco está en un aislado rancho en el estado de Nuevo México, donde investigadores iniciaron una intensa búsqueda ante la sospecha de que podría haber cuerpos enterrados en la propiedad.

Las autoridades de Nuevo México reabren el caso Epstein tras nuevos testimonios y documentos.

La investigación se centra en el conocido Zorro Ranch, una enorme propiedad ubicada en una zona remota al sur de Santa Fe. Durante años, el lugar fue señalado como uno de los sitios donde Epstein recibía a invitados y donde presuntamente ocurrieron abusos contra mujeres y menores.

Zorro Ranch, un lugar de abusos, vuelve a ser foco de atención por rumores de enterramientos.

Rumores que encendieron la alarma. La nueva búsqueda surge tras la publicación de millones de documentos del caso Epstein y la difusión de denuncias que apuntan a algo aún más inquietante: la posible existencia de dos jóvenes enterradas en las colinas cercanas al rancho.

Según algunos reportes, estas versiones provienen de testimonios y correos electrónicos vinculados con la investigación original del caso. Las autoridades no han confirmado la veracidad de estas acusaciones, pero consideran que las pistas son lo suficientemente graves como para revisar a fondo el terreno.

La búsqueda incluye el uso de perros especializados para detectar restos humanos en la propiedad.

Una investigación reabierta años después. La Fiscalía de Nuevo México decidió reabrir el caso en febrero de 2026, luego de que durante años la investigación permaneciera cerrada. Ahora, con nuevos documentos y presión pública, agentes estatales y policías revisan la extensa propiedad con el objetivo de encontrar evidencias que ayuden a esclarecer lo que ocurrió allí.

La búsqueda incluye inspecciones del terreno e incluso el uso de perros especializados para detectar restos humanos. Sin embargo, los propios investigadores han advertido que el paso del tiempo podría dificultar encontrar pruebas concluyentes.

Un lugar marcado por la polémica. El rancho, adquirido por Epstein en 1993, se convirtió con el paso del tiempo en uno de los sitios más controvertidos vinculados al escándalo de tráfico sexual que rodeó al financista. Tras su muerte en 2019, la propiedad cambió de manos y actualmente pertenece a un empresario que ha cooperado con las autoridades para permitir las investigaciones.

A pesar de los años transcurridos, el caso sigue despertando preguntas sobre lo que realmente ocurrió dentro de la enorme finca y si aún existen víctimas sin identificar.

La búsqueda de respuestas. Por ahora, las autoridades aseguran que continuarán investigando "hasta donde lleven los hechos". El objetivo es claro: determinar si los rumores sobre enterramientos son ciertos o si se trata de una pista falsa.

Mientras tanto, el rancho perdido en el desierto vuelve a convertirse en un símbolo del misterio y las sombras que rodean el caso Epstein, uno de los escándalos más perturbadores de las últimas décadas.