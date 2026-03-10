SCJN abre la puerta a que menores trans cambien su nombre en el acta de nacimiento

En una decisión que podría marcar un antes y un después en el reconocimiento legal de la identidad de género en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que niñas, niños y adolescentes trans puedan modificar su nombre y género en su acta de nacimiento.

El máximo tribunal del país declaró inconstitucional una norma del estado de Guerrero que obligaba a las personas a esperar hasta los 18 años para realizar este trámite. Para la Corte, esa restricción vulneraba derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad.

La disposición anulada formaba parte de la Ley 239 de Reconocimiento y Derechos de las Personas LGBTTTIQ+ de Guerrero.

En ella se establecía que solo los mayores de edad podían solicitar la rectificación de su acta de nacimiento, lo que impedía que menores trans adecuaran sus documentos oficiales a su identidad de género. En la práctica, esto significaba que muchos niños y adolescentes debían esperar años para que sus documentos reflejaran quiénes son realmente.

Tras analizar el caso, el Pleno de la Corte concluyó que esa condición representaba una barrera legal injustificada, ya que el derecho a la identidad no puede depender únicamente de la edad.

El interés superior de la niñez

Uno de los argumentos centrales de la resolución fue el interés superior de la niñez, principio constitucional que obliga a las autoridades a priorizar el bienestar y los derechos de los menores. De acuerdo con la Corte, el reconocimiento de la identidad de género forma parte del ámbito más íntimo de la persona, por lo que negar el acceso a este derecho puede convertirse en un acto de discriminación institucional. Además, el tribunal enfatizó que el libre desarrollo de la personalidad debe garantizarse desde la infancia, permitiendo que cada persona construya su identidad sin restricciones injustificadas.

Un precedente que podría impactar a todo el país

Aunque el caso se originó en Guerrero, el fallo podría tener efectos más amplios. Las decisiones del Pleno de la SCJN suelen sentar criterios jurídicos que influyen en futuras resoluciones y reformas legales en otras entidades. En los últimos años, México ha avanzado gradualmente en el reconocimiento legal de la identidad de género, permitiendo que las personas puedan ajustar su nombre y género en documentos oficiales conforme a su identidad autopercibida.

Un debate que sigue creciendo

La resolución se suma a una serie de discusiones en el país sobre los derechos de las personas trans y el reconocimiento legal de su identidad. Mientras organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que este fallo representa un avance importante para la inclusión y la dignidad, otros sectores mantienen abierto el debate sobre cómo deben aplicarse estas políticas en la infancia. Lo cierto es que, con esta decisión, la Suprema Corte vuelve a colocar en el centro de la discusión un tema clave: el derecho de cada persona a ser reconocida legalmente tal como es.