La Cámara de Diputados recibió este miércoles una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la Ley General de Salud y expedir la Ley de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar. El proyecto abre una nueva etapa de revisión legislativa sobre el marco que regula la atención médica pública.

Detalles de la iniciativa

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que la propuesta contempla reformar, adicionar y derogar disposiciones de la legislación sanitaria vigente. Señaló que recibirá trámite inmediato y que su análisis se desarrollará mediante el diálogo y la responsabilidad legislativa.

El anuncio confirma la recepción del documento enviado por el Ejecutivo, pero no una votación favorable ni la entrada en vigor de sus disposiciones. La información difundida tampoco detalla los artículos que cambiarían, el calendario de discusión o los alcances específicos de la nueva ley propuesta para IMSS-Bienestar.

Avances del Servicio Universal de Salud

La iniciativa llega un día después de que Sheinbaum presentara avances del Servicio Universal de Salud, una estrategia con la que el Gobierno federal busca ampliar la atención de primer contacto. La presidenta informó que prevé contar con 6 mil 710 consultorios listos en enero de 2027, frente a una meta nacional de 12 mil 750 espacios.

Ese esquema comenzaría con determinados servicios disponibles para pacientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, independientemente de su afiliación. La propuesta de coordinación busca que la derechohabiencia no sea una barrera para recibir atención primaria, aunque el anuncio no implica que todos los servicios de las instituciones sean intercambiables.

Participación comunitaria en la atención médica

La primera etapa se concentra en las 24 entidades donde opera IMSS-Bienestar. En esos estados se realizaron 5 mil 325 asambleas para integrar comités ciudadanos encargados de administrar recursos destinados a adecuar los consultorios. La participación comunitaria forma parte del mecanismo para rehabilitar y preparar los espacios médicos.

Sheinbaum explicó que las unidades tendrán un médico responsable o personal de enfermería con licenciatura, según las condiciones de cada localidad. El modelo también contempla un Centro de Atención Telefónica y una aplicación móvil para apoyar la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud.

El trámite de la reforma y la preparación de los consultorios corresponden a procesos distintos. Mientras San Lázaro analiza los cambios legales enviados por la Presidencia, el Gobierno mantiene enero de 2027 como objetivo para iniciar la operación de la primera parte de la red de atención primaria.