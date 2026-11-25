La polémica por unas fotografías difundidas en redes sociales terminó con la salida de Esteban Ramírez Zepeta de la dirigencia estatal de Morena en Veracruz. El político anunció que presentó su renuncia al cargo luego de varios días de críticas por unas imágenes en las que aparece en ropa interior junto a otros dos hombres mientras consumen bebidas alcohólicas.

La controversia comenzó el pasado 20 de noviembre, cuando las fotografías empezaron a circular en distintas plataformas digitales. Las imágenes, que aparentemente corresponden a una celebración de cumpleaños, rápidamente generaron comentarios y cuestionamientos sobre el comportamiento del dirigente.

Reacciones de Rocío Nahle y diputados de Morena

Aunque se trataba de una situación relacionada con su ámbito personal, la difusión del material provocó reacciones entre figuras políticas de Veracruz, quienes señalaron las implicaciones que este tipo de situaciones pueden tener para quienes ocupan puestos de representación partidista. Una de las primeras figuras políticas en pronunciarse fue la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien calificó las imágenes como «reprobables». La mandataria consideró que quienes desempeñan responsabilidades públicas deben mantener una conducta adecuada tanto en sus actividades institucionales como en su vida privada. Asimismo, señaló que correspondía al propio partido determinar cómo actuar ante la controversia.

A estas críticas se sumó Esteban Bautista Hernández, coordinador de los diputados locales de Morena en el Congreso de Veracruz, quien manifestó que, aunque respeta la privacidad de las personas, consideraba que las fotografías perjudicaban la imagen de quien encabeza una organización política. Incluso señaló que este tipo de situaciones afectan la representación de una dirigencia y pueden llegar a denigrar la figura de quien ocupa ese cargo.

Ramírez Zepeta confirma su salida mediante un video

Después de las reacciones y los cuestionamientos, Esteban Ramírez Zepeta informó a través de sus redes sociales que había presentado su renuncia como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz. En su mensaje explicó que tomó la determinación un día antes, luego de sostener una reunión en la Ciudad de México con integrantes de las dirigencias estatales y conversar con militantes y simpatizantes del movimiento. El político señaló que comunicó su decisión a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, con el propósito de separarse de la responsabilidad que desempeñaba en la entidad. También aseguró que su renuncia respondía a una determinación personal y que buscaba mantener por delante los principios de la organización. «Nuestra responsabilidad es siempre poner por delante los principios, la honestidad y la unidad de nuestro movimiento», expresó durante su explicación.

¿Abandonará Morena tras dejar la dirigencia?

Pese a su renuncia, Ramírez Zepeta aclaró que su decisión no significa que vaya a separarse de Morena ni que tenga contemplado abandonar su actividad política en Veracruz. De esta manera, su salida se limita al cargo que desempeñaba al frente del comité estatal, mientras la organización deberá definir quién ocupará esa posición y asumirá las responsabilidades de la dirigencia. Por ahora, la controversia por las fotografías marca un cambio en la estructura estatal del partido, luego de que su dirigente optara por dejar el puesto en medio de las críticas y reacciones que provocó la difusión de las imágenes.