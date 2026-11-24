Un video del saludo entre la diputada federal Yoloczin Domínguez Serna y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, provocó especulaciones en redes sociales por la aparente caída de una sustancia en polvo sobre la ropa de la mandataria. Hasta el momento, no se ha confirmado qué material aparece en las imágenes ni la intención del movimiento.

La grabación comenzó a difundirse ampliamente este martes 24 de noviembre. Las publicaciones que la acompañan sitúan el encuentro durante los festejos del Grito de Independencia del 15 de septiembre, en Chilpancingo. Su circulación ocurre, por tanto, más de dos meses después de la fecha atribuida al episodio.

En la secuencia, Domínguez se aproxima a Salgado para saludarla con un abrazo y un beso en la mejilla. Durante el acercamiento, mueve una mano cerca de la cintura de la gobernadora y parece dejar caer un material claro sobre la parte frontal de su vestimenta. La imagen no permite establecer su composición.

Una de las versiones difundidas incluye una repetición en cámara lenta, un acercamiento y un círculo que señala el momento del movimiento. Salgado aparece con una falda oscura con bordados de colores y una blusa negra, mientras la legisladora viste de blanco y lleva un rebozo.

La escena dio lugar a comentarios de sorpresa, bromas y versiones sobre supuestas prácticas esotéricas. Algunos usuarios relacionaron el polvo con brujería o santería, pero esas interpretaciones no están respaldadas por evidencia que identifique la sustancia o explique por qué cayó sobre la ropa de la mandataria.

Entre las reacciones también circularon comparaciones con alimentos y productos de broma. Las publicaciones reflejan las interpretaciones de quienes compartieron el video, sin aportar una explicación verificable del episodio. La repetición de esas versiones tampoco permite determinar si el gesto tuvo alguna finalidad específica.

Hasta la publicación de la información consultada, ni Domínguez ni Salgado habían emitido una postura pública sobre la grabación. Tampoco se había presentado información que permitiera confirmar las versiones sobre un supuesto ritual. Lo que permanece sin aclarar es la naturaleza del material y el contexto completo del saludo.

Domínguez es diputada federal de Morena por Guerrero y anteriormente formó parte del Congreso estatal, donde presidió la Junta de Coordinación Política. Salgado encabeza el gobierno guerrerense desde octubre de 2021. La difusión del encuentro colocó a ambas en la conversación digital, sin que las imágenes acrediten las intenciones que algunos usuarios les atribuyen.