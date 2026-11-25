La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este miércoles el rechazo de México a utilizar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, para abordar el combate a la delincuencia organizada. La mandataria reiteró que su gobierno no comparte la clasificación de los cárteles como grupos terroristas y rechazó que esa denominación justifique intervenciones extranjeras.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum expresó su apoyo al embajador Alejandro Encinas, representante mexicano ante la Organización de los Estados Americanos. El diplomático cuestionó la convocatoria del mecanismo y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la soberanía de los países.

“Colaboramos, no nos subordinamos”, sostuvo la presidenta. Al responder si la decisión podría tener efectos para México, afirmó: “No debería, porque no está por encima de nuestra Constitución”. Su declaración mantiene la postura de cooperación internacional en seguridad bajo respeto a la soberanía nacional.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el TIAR?

La controversia surge después de que el Consejo Permanente de la OEA aprobó, el 20 de noviembre, convocar al Órgano de Consulta del TIAR. La resolución obtuvo 14 votos a favor, dos en contra, de Brasil y Uruguay, y una abstención de Bahamas. México intervino en la discusión, pero no participó en la votación.

El acuerdo abre un proceso para que los cancilleres de los Estados parte examinen posibles medidas diplomáticas, jurídicas y de otra naturaleza frente a las amenazas de grupos delictivos transnacionales. La convocatoria excluye expresamente acciones que impliquen el uso de la fuerza armada; por tanto, no constituye una autorización para operaciones militares.

¿Cuál es la postura del embajador Alejandro Encinas?

Encinas pidió no establecer una relación automática entre delincuencia organizada y terrorismo. Aunque reconoció que pueden existir conexiones operativas, logísticas o financieras, sostuvo que deben acreditarse caso por caso. También cuestionó el término “narcoterrorismo” y defendió el uso de los mecanismos internacionales de cooperación existentes.

La posición mexicana plantea atender otras dimensiones del problema, entre ellas la demanda de drogas, el tráfico de armas y el lavado de dinero. Encinas sostuvo que una designación unilateral de organizaciones terroristas no autoriza a un país a desplegar fuerzas militares en territorio de otro Estado.

México notificó su salida del TIAR en septiembre de 2002 y el retiro surtió efectos en 2004. Por ello, actualmente no forma parte del pacto de defensa colectiva. La siguiente etapa será la reunión de cancilleres, prevista dentro de los 75 días posteriores a la resolución, con plazo hasta el 3 de febrero de 2027.