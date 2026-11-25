El caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vuelve a colocarse en el centro de la atención pública luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa ordenara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear nuevamente sus cuentas bancarias.

La resolución se produjo después de que la UIF presentara un recurso de inconformidad, mediante el cual un juez le dio la razón. Con esta determinación, Rocha Moya enfrentaría nuevamente restricciones sobre sus recursos financieros, incluidos los relacionados con las tres pensiones que recibía.

La UIF ha decidido congelar nuevamente las cuentas de Rubén Rocha Moya tras un recurso de inconformidad.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema y aseguró que las cuentas del exmandatario nunca fueron descongeladas. Explicó que la solicitud presentada por Rocha Moya ante un juzgado estaba relacionada con la posibilidad de cobrar su pensión, aunque el bloqueo de sus cuentas continuaba vigente.

La mandataria también puntualizó que, al igual que cualquier ciudadano, el exgobernador tiene derecho a recurrir a las instancias correspondientes e impugnar la resolución.

Claudia Sheinbaum asegura que las cuentas del exgobernador nunca fueron descongeladas.

La situación financiera del exgobernador se suma a las investigaciones y señalamientos que enfrenta por presuntos vínculos con organizaciones criminales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó, junto con otros nueve funcionarios mexicanos, de mantener supuestas relaciones con integrantes de la delincuencia organizada.

Entre los señalamientos se encuentran presuntos pagos de sobornos, beneficios electorales y la supuesta entrega de información confidencial a grupos delictivos. De acuerdo con las acusaciones, estas acciones habrían favorecido las operaciones de los cárteles.

Ante los señalamientos, Rocha Moya rechazó las acusaciones y manifestó públicamente que no tenía motivos para temer. Posteriormente, la Fiscalía General de la República lo convocó a declarar y señaló que el procedimiento se desarrollaría conforme al debido proceso y bajo el compromiso de combatir la impunidad.

Rubén Rocha Moya ha sido acusado de vínculos con organizaciones criminales por el Departamento de Justicia de EE. UU.

En medio de esta situación, el entonces gobernador solicitó una licencia temporal para separarse de sus funciones. Sin embargo, aproximadamente tres meses después anunció su regreso al cargo, decisión que provocó una reacción de rechazo dentro de Morena, partido que se deslindó de su determinación al calificarla como personal.

Tras las inconformidades, Rocha Moya volvió a solicitar licencia. Más adelante, Claudia Sheinbaum señaló que no regresaría a la gubernatura de Sinaloa.

La visa estadounidense y la solicitud de detención

Otro elemento que rodea el caso es la situación migratoria del exmandatario. Según un reportaje de Los Angeles Times, Estados Unidos habría cancelado su visa desde 2025, periodo en el que comenzaron a surgir sospechas sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Por otra parte, medios locales de Sinaloa reportaron que habían transcurrido 209 días desde que el gobierno estadounidense solicitó la detención de Rocha Moya, con miras a una posible extradición.

Frente a esta petición, Morena, la Fiscalía General de la República y otros integrantes de las autoridades mexicanas han mantenido su postura respecto al procedimiento. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha cuestionado la intervención de Estados Unidos y ha señalado que este tipo de acciones representan una amenaza para la soberanía nacional.

Mientras tanto, la nueva orden de congelamiento de cuentas vuelve a poner el caso en el debate público. Hasta el cierre de esta información, Rubén Rocha Moya no había emitido un posicionamiento oficial sobre la más reciente resolución judicial.