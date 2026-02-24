"Jóvenes Transformando México": la apuesta de Sheinbaum por la juventud como motor de paz y desarrollo

En una conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes 24 de febrero de 2026 una estrategia integral inédita que busca convertir a las y los jóvenes mexicanos en actores centrales de la transformación nacional.

Bautizado como "Jóvenes Transformando México", este programa no es un simple plan social, sino una pieza clave dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno federal, con un enfoque preventivo y de largo plazo: atender las causas que empujan a la violencia y ofrecer a las nuevas generaciones mejores oportunidades en educación, cultura, deporte, salud y trabajo digno.

El programa busca ofrecer alternativas educativas y laborales a los jóvenes en México.

De acuerdo con las autoridades federales, "Jóvenes Transformando México" busca:

Ampliar el acceso a la educación, con la construcción de 100 nuevos planteles de bachillerato bajo el modelo Margarita Maza de Juárez que ofrecerán aulas flexibles, certificaciones digitales y becas.

Reintegrar a estudiantes que dejaron sus estudios mediante el programa "Te extrañamos en el salón", dirigido a adolescentes y jóvenes que se alejaron del sistema educativo.

Fortalecer el tejido social con actividades culturales, artísticas y comunitarias en espacios seguros para jóvenes de zonas urbanas y rurales.

Generar empleo digno y capacitación, con ferias, cursos y espacios de formación laboral.

Este enfoque integral va más allá de los subsidios económicos; se trata de crear condiciones de vida digna y un entorno que haga atractivas las alternativas saludables por encima de opciones peligrosas o excluyentes.

Jóvenes Transformando México incluye actividades culturales y artísticas para fomentar la paz.

Uno de los elementos más novedosos es la inclusión de la cultura como herramienta de cohesión social. La Secretaría de Cultura anunció el lanzamiento del "Circuito Nacional de Festivales por la Paz", que incluirá:

Conciertos gratuitos —como el de Carín León en Tijuana en marzo próximo— y festivales de jazz, hip hop, electrónica, rock y pop en diversas regiones del país.

Más de 200 eventos culturales destinados a llevar arte y convivencia a comunidades que tradicionalmente han tenido poco acceso a este tipo de actividades.

Estas iniciativas buscan devolver a los jóvenes espacios de expresión y participación ciudadana, fortaleciendo la identidad y promoviendo la paz desde la creatividad y el entretenimiento.

La estrategia se enfoca en prevenir la violencia en comunidades vulnerables.

La estrategia también contempla acciones focalizadas para atender a jóvenes en zonas con alta incidencia de violencia o vulnerabilidad social. El programa "Jóvenes Unen al Barrio" ofrecerá alternativas para los jóvenes en comunidades complejas, con el objetivo de reducir la estigmatización y evitar la criminalización de quienes están en riesgo de ser reclutados por redes delictivas.

¿Por qué importa este programa?

Según el Gobierno federal, "Jóvenes Transformando México" representa:

Una nueva generación de políticas públicas centradas en la juventud, reconociendo su potencial para el desarrollo del país.

Un componente estratégico de seguridad preventiva, cuyo éxito se medirá no solo en cifras de delitos, sino en bienestar juvenil general.

En un contexto nacional en el que temas de seguridad, empleo y educación han estado en el centro del debate público, esta iniciativa busca atacar desde la raíz los factores que empujan a la violencia y la exclusión, apostando por la juventud como protagonista del cambio social y la construcción de paz.