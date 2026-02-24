Sheinbaum garantiza que México está listo para el Mundial 2026 pese a la violencia reciente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este martes 24 de febrero de 2026 que el país cuenta con "todas las garantías" para organizar con éxito el Mundial de Fútbol 2026, incluso ante las recientes manifestaciones de violencia vinculadas al crimen organizado en el estado de Jalisco.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria respondió de manera contundente a las preocupaciones sobre la seguridad en las sedes mexicanas del torneo —especialmente tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un operativo de fuerzas federales.

"Hay todas las garantías para que se lleve a cabo el Mundial 2026, no hay ningún riesgo", afirmó Sheinbaum, subrayando que tanto turistas como aficionados nacionales y extranjeros pueden asistir sin temor a incidentes.

¿Por qué preocupaba la seguridad?

Los temores surgieron tras hechos de violencia en Jalisco, donde se reportaron bloqueos, ataques armados y tensión social después de la operación que terminó con la vida de El Mencho. Estas acciones generaron cierta inquietud sobre si el ambiente podría afectar la realización del evento deportivo más grande del planeta.

Sin embargo, la presidenta insistió en que la situación se "está normalizando" y que las autoridades federales, estatales y municipales trabajan de manera coordinada para garantizar seguridad pública en las sedes y corredores principales del torneo.

Seguridad reforzada y coordinación interinstitucional

El gobierno mexicano ha reiterado que hay planes específicos para reforzar la seguridad en las ciudades sede, incluyendo patrullaje especializado, sistemas de inteligencia policial y cooperación con agencias internacionales. Estas medidas buscan no solo proteger a los asistentes, sino también fortalecer la percepción de México como un destino seguro para grandes eventos internacionales.

Preparativos internacionales y legado

Más allá de la seguridad, el Mundial 2026 representa una oportunidad para México en términos de turismo, infraestructura y proyección global. Desde inversiones en movilidad urbana hasta estrategias para potenciar el impacto económico del torneo, el Gobierno ha enfatizado que este evento es un impulso para la imagen del país en el mundo.