Claudia Sheinbaum destaca avances en seguridad y justicia en su Informe de Gobierno

Segundo Informe de Gobierno: balance de seguridad y soberanía en el discurso de Claudia Sheinbaum

Analizamos el mensaje sobre seguridad, justicia y soberanía presentado en Palacio Nacional durante el Segundo Informe de Gobierno.

Este 1 de septiembre de 2026, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la rendición de cuentas correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno. Ante integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, gobernadores, legisladores e invitados especiales, la mandataria nacional expuso un balance de los avances alcanzados en dos años de gestión, enfatizando que la tranquilidad social y el combate a la delincuencia avanzan a la par de la justicia y la dignidad institucional.

En su mensaje, la jefa del Ejecutivo reafirmó la cohesión interna dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, subrayando que la paz duradera no se logra mediante el uso desmedido de la fuerza del Estado, sino a través de la honestidad en el ejercicio público y la atención a las carencias sociales.

Los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad

El informe detalló las acciones de pacificación aplicadas en el país, las cuales se fundamentan en cuatro pilares de intervención operativa y social: