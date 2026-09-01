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Claudia Sheinbaum presenta Paquete Económico 2027: Disciplina y bienestar

El Paquete Económico 2027 será entregado al Congreso el 8 de septiembre, como parte de los compromisos de su administración.

Por Staff / La Voz - 01 septiembre, 2026 - 11:51 a.m.
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      Sheinbaum promete en Segundo Informe un Paquete Económico 2027 "responsable"

      Claudia Sheinbaum prometió que el Paquete Económico 2027 será "responsable", garantizando disciplina financiera y estabilidad macroeconómica.

      "Será un proyecto responsable que garantiza una paulatinamente consolidación fiscal mantiene inversión y bienestar, salud y educación".

      Claudia Sheinbaum, presidenta de México

      Durante su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, la presidenta de México aseguró que el Paquete Económico 2027 mantendrá la inversión pública y el bienestar social, con énfasis en salud y educación.

      ¿Qué propone el Paquete Económico 2027?

      Con ello, busca consolidar gradualmente las finanzas públicas sin frenar el crecimiento económico. La propuesta de Paquete Económico 2027 será entregada al Congreso el 8 de septiembre, como parte de los compromisos de su administración para un desarrollo con justicia social.

      "Desarrollo no depende exclusivamente de mayor gasto público", Sheinbaum a cara de entregar de Paquete Económico 2027

      En medio de la entrega próxima del Paquete Económico 2027, la presidenta Sheinbaum apuntó que el desarrollo de México no depende exclusivamente de mayor gasto público como se ha visto en el pasado.

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