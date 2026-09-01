Secretaría de Educación Pública analiza regulación del uso de celulares en escuelas

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México analiza la implementación de nuevos lineamientos para regular y limitar el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en los planteles de educación básica del país. La iniciativa busca mitigar las distracciones en el aula y proteger el desarrollo académico de los estudiantes.

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo Federal, el titular de la dependencia, Mario Delgado, presentó los resultados de una consulta aplicada a docentes de todo el territorio nacional. El levantamiento reveló que 81 por ciento del personal magisterial respalda restringir el uso de aparatos inteligentes tanto en las horas de clase como en los periodos de receso.

Resultados de la consulta a docentes

Entre las razones argumentadas por los profesores, 48 por ciento señaló que la presencia de móviles genera severas dificultades para mantener la atención del alumnado, mientras que 40.5 por ciento observó problemas de retención de información. Asimismo, 38 por ciento indicó que las pantallas interrumpen el desarrollo regular de la jornada escolar y 35.9 por ciento notó un menor interés por llevar a cabo actividades físicas.

Pese al respaldo de los maestros, las autoridades precisaron que aún no entra en vigor un decreto de restricción generalizada. La propuesta formal será analizada en el marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, donde participan los titulares del ramo de las distintas entidades federativas.

Regulaciones existentes en el país

Actualmente, 16 estados del país ya cuentan con algún tipo de regulación interna o recomendación vigente sobre estos dispositivos en los planteles, entre ellos Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Jalisco y el Estado de México. Adicionalmente, cinco entidades más mantienen iniciativas de ley en proceso de discusión local.

Con este proyecto, la federación pretende estandarizar los criterios en las primarias y secundarias públicas y privadas, priorizando la concentración pedagógica y previniendo riesgos asociados al uso continuo de redes sociales.