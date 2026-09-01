Claudia Sheinbaum defiende la refinería Dos Bocas ante crisis de combustibles

Claudia Sheinbaum aseguró que la refinería de Dos Bocas ayudó a México a enfrentar la escasez de combustibles y el incremento de precios que afecta al mundo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presumió en su segundo informe de gobierno que la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, ayudó a enfrentar la crisis mundial de combustibles.

Importancia de la refinería Dos Bocas

“A todos aquellos que criticaron la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, hoy se demuestra que gracias a la misma hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y al desabasto que enfrentan la gran mayoría de los países del mundo”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Respuesta a las críticas

Ante las críticas a la refinería Dos Bocas, Sheinbaum insistió en que la megaobra ha sido clave ante el desabasto de combustible y el aumento de precios en el mundo.