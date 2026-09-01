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Nación

Claudia Sheinbaum reporta 68 % de aprobación en nueva encuesta

La relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump muestra mejoría, con un aumento en las opiniones favorables sobre su gestión.

Por Staff / La Voz - 01 septiembre, 2026 - 10:59 a.m.
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      La presidenta Claudia Sheinbaum llega a su segundo informe de gobierno con una aprobación ciudadana de 68 %. La desaprobación se ubicó en 32 %, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

      Los programas sociales permanecen como el aspecto mejor evaluado de su administración, con 64 % de opiniones favorables, mientras que el manejo de la economía alcanzó 50 %.

      Opiniones sobre la relación con Trump

      En contraste con la percepción sobre seguridad, hubo una mejoría en la evaluación de la relación entre Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump. Las opiniones favorables aumentaron de 35 a 41 %, después de haber pasado de 33 a 35 % el mes anterior.

      También mejoró la percepción sobre el manejo de las negociaciones y revisiones del T-MEC, que pasó de 51 a 56 % de opiniones positivas entre julio y agosto.

      Cancelación de visas a políticos

      La cancelación de visas estadounidenses a políticos mexicanos es vista por una mayoría de ciudadanos como una señal que debería llevar a investigar a quienes resulten involucrados.

      El sondeo, realizado en agosto, revela que 59 % de los entrevistados considera que la cancelación de visas es una señal de que se debe investigar a esos políticos, mientras que 35 % interpreta la medida como una forma de presión política de Estados Unidos que debe ser rechazada.

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