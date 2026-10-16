Ernesto Laguardia responde a confesión de Mariana Ochoa sobre su romance

# Ernesto Laguardia califica de innecesaria la confesión de Mariana Ochoa sobre su romance

El actor reaccionó a las declaraciones de la cantante sobre la relación que tuvieron en 2003 y aseguró que su matrimonio con Patricia Rodríguez no se vio afectado.

El actor y conductor Ernesto Laguardia reaccionó a las declaraciones de Mariana Ochoa, quien reveló durante su participación en *La Casa de los Famosos México 2026* que ambos mantuvieron un breve romance hace más de 20 años.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Laguardia calificó la revelación como una "confesión innecesaria", aunque aclaró que no está molesto con la cantante, exintegrante de OV7.

El actor aprovechó para destacar la confianza que existe en su matrimonio con Patricia Rodríguez, con quien se casó en mayo de 2007, y aseguró que su esposa conoce el respeto y el amor que siente por ella.

"Mi esposa sabe que yo la respeto por sobre todas las cosas, tiene todo mi amor y agradecimiento", expresó Laguardia, quien también señaló que su pareja está segura de su relación y de la familia que han construido.

Mariana Ochoa reveló detalles de su romance

La controversia comenzó cuando Mariana Ochoa recordó dentro del reality show que salió con Ernesto Laguardia durante dos o tres meses en 2003, cuando ella tenía 24 años y el actor 43.

La cantante explicó que entre ambos hubo coqueteos y besos, pero que la relación no llegó a mayores. Según su relato, el actor dejó de buscarla repentinamente y durante más de dos décadas no volvieron a tener contacto.

La historia volvió a cobrar relevancia luego de que ambos coincidieran como participantes del programa, donde compartieron detalles de aquella etapa de sus vidas.

Laguardia defiende su matrimonio

Ante la atención generada por las declaraciones, Ernesto Laguardia insistió en que el episodio pertenece a una etapa pasada y que actualmente su prioridad es su esposa y su familia.

El actor consideró que volver a hablar del romance después de tantos años era innecesario, aunque reconoció que el tema terminó convirtiéndose en motivo de bromas entre los participantes del programa.

Con su respuesta, Laguardia buscó dejar claro que la revelación de Mariana Ochoa no provocó problemas en su matrimonio y que mantiene una relación basada en la confianza y el respeto con Patricia Rodríguez.

La historia de ambos volvió a despertar el interés del público por tratarse de un vínculo sentimental que permaneció fuera del foco mediático durante más de 20 años.