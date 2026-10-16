Sheinbaum abre la puerta a mejoras salariales y nuevas plazas para trabajadores del IMSS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se analiza un programa integral para responder a las demandas de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que incluye la posibilidad de mejorar el aumento salarial, regularizar plazas y atender otras necesidades del personal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que ya se instaló una mesa de trabajo entre las autoridades del Instituto y la representación sindical. En este espacio, el director general del IMSS, Zoé Robledo, evalúa alternativas para construir una propuesta que contemple distintas peticiones de los trabajadores.

Sheinbaum señaló que el planteamiento no se enfocará exclusivamente en el incremento salarial, sino que buscará incorporar otras medidas, siempre que las condiciones lo permitan.

Acciones de la autoridad: Claudia Sheinbaum y el IMSS trabajan en un programa integral.

La revisión de la propuesta ocurre después de que los trabajadores manifestaran su inconformidad con el aumento salarial ofrecido inicialmente. Ante esta situación, la presidenta indicó que Zoé Robledo deberá presentar opciones que permitan ofrecer una respuesta más amplia a las exigencias del personal, mediante una estrategia que considere tanto las percepciones económicas como las condiciones laborales.

Demandas de los trabajadores: Aumento salarial y regularización de plazas en el IMSS.

Entre los asuntos que se busca atender está la regularización de plazas, una de las principales solicitudes planteadas por los trabajadores del Instituto. Además de las mejoras salariales y la regularización de puestos, las peticiones incluyen la basificación del personal médico que fue contratado durante la pandemia, así como un incremento en el pago de los médicos residentes.

Revisión de propuestas: El IMSS busca alternativas ante el rechazo salarial.

Otro de los temas señalados es el desabasto de insumos médicos, una problemática que también forma parte de los planteamientos que se busca incorporar a la propuesta. Con la mesa de trabajo ya instalada, las autoridades del IMSS evalúan las alternativas para integrar estas demandas en un programa conjunto. La revisión busca ampliar el alcance de la respuesta institucional más allá del salario y considerar otras necesidades del personal.