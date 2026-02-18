MX Sheinbaum impulsa una reforma histórica para frenar las pensiones millonarias en el gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este miércoles una iniciativa de reforma constitucional con un objetivo claro: acabar con las pensiones excesivas que reciben exfuncionarios de alto nivel en el sector público y establecer reglas más justas en el uso de recursos públicos.

¿En qué consiste la reforma?

La iniciativa propone una modificación al artículo 127 de la Constitución para establecer un límite máximo a las pensiones que puedan recibir exdirectivos o altos mandos públicos. Bajo esta propuesta:

Ninguna pensión excederá el 50 % del salario anual del presidente de la República, lo que equivale a unos 70 000 pesos mensuales, aproximadamente.

Las pensiones actuales que superen este tope no podrán crecer más, aunque lo recibido hasta ahora no se puede modificar retroactivamente según lo planteado.

La medida no afectará a trabajadores sindicalizados o de base ni a personas con derechos adquiridos por contrato colectivo.

Este cambio busca asegurar que los pagos no representen "privilegios" por encima de lo que gana el titular del Ejecutivo federal, construyendo lo que Sheinbaum calificó como pensiones sin privilegios.

¿Por qué se impulsa esta medida?

El gobierno federal ha señalado casos donde jubilaciones de exfuncionarios llegan hasta un millón de pesos mensuales o más, especialmente en entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), la extinta Luz y Fuerza del Centro, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esas cifras contrastan fuertemente con el promedio de las pensiones que otorgan el IMSS o el ISSSTE, y han sido calificadas como excesivas u "ofensivas" por integrantes del gabinete.

Un impacto financiero que el Ejecutivo resalta

La propuesta podrá generar un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos al año, según estimaciones de la Presidencia. Ese dinero, adelantó Sheinbaum, se destinaría a programas sociales del Bienestar, priorizando el uso de recursos públicos en beneficio de la población.

¿Qué viene ahora?

La iniciativa será enviada al Senado de la República para su estudio y eventual aprobación. Por tratarse de una modificación constitucional, requerirá mayoría calificada en ambas cámaras. El proceso legislativo será clave para determinar si esta reforma pasa de propuesta a realidad.

Reacciones y contexto

Aunque por ahora hay consenso en que es necesario revisar privilegios en pensiones, analistas y sectores opositores han planteado debates sobre la justicia y alcance de estas medidas —especialmente en cuanto a la seguridad jurídica de quienes ya perciben estos pagos. El proceso legislativo probablemente amplificará estas discusiones.